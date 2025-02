A rupia depreciou 14 terras para atingir o recorde mínimo de 87,57 em relação ao dólar americano no início do comércio na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) para a antecipação de um corte de taxa do RBI e dados econômicos fracos.

Os comerciantes da Forex disseram que a rúpia indiana abriu uma nota fraca e fez um novo recorde de 87,57, já que os participantes do mercado anteciparam que o Banco da Reserva da Índia (RBI) pode reduzir as taxas de juros no dia 7 de 7 de fevereiro de 2025.

Além disso, a rupia continuou a enfrentar a pressão devido às saídas de fundos estrangeiros sustentados e a uma tendência negativa nas ações domésticas em meio ao fraco apetite ao risco, acrescentaram.

Nas moedas interbancárias, a rupia abriu para 87,54 e deslizou mais para o mínimo histórico de 87,57 contra o backback dos acordos iniciais, uma queda de 14 países de seu fechamento anterior.

Na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025), La Rupia afundou 36 terras para fechar em um mínimo histórico de 87,43 em relação ao dólar americano.

Enquanto isso, o Índice do Dollar, que mede a força do back -acke em relação a uma cesta de seis co -montantes, citada 0,11% maior em 107,69.

O petróleo Brent, o ponto de petróleo global do petróleo, aumentou 0,13 %, para US $ 74,71 por barril no comércio futuro.

Os comerciantes da Forex disseram que a rúpia indiana está citando com um viés negativo, já que os bancos estrangeiros fizeram uma farra e os importadores de compra de dólares correram para garantir dólares, uma vez que temiam maior depreciação no meio da incerteza global.

Além disso, dados fracos do PMI indicaram uma desaceleração na atividade econômica.

A atividade do setor de serviços indianos se expandiu para o ritmo mais lento em mais de dois anos em janeiro, no meio de aumentos mais suaves nas vendas e produção. O Índice de Atividade Comercial do PMI da HSBC India Services do HSBC de 59,3 em dezembro a 56,5 em janeiro, seu nível mais baixo desde novembro de 2022.

A rúpia indiana reduziu um recorde, já que o mercado previa que o RBI pode reduzir as taxas de juros em 7 de fevereiro de 2025. O limite generalizado que exacerbou a fraqueza da moeda foi ativada ainda mais, disse Anil Kumar Bhansali, chefe de tesouro e diretor executivo Finrex Treasury Advisors LLP.

“O Slide Rupia invocou as preocupações dos investidores como uma compra significativa em dólares de bancos estrangeiros e empresas de petróleo contribuíram para a fraqueza”, disse Bhansali, e acrescentou que a rupia deve estar na faixa de 87,30/ 60 com vigilância próxima no RBI .

O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Reserva da Índia (RBI) iniciou sua reunião de três dias na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025). O MPC anunciará suas decisões políticas em 7 de fevereiro.

No mercado de capitais domésticos, o sentido de 30 pontos negociados compartilhados, 159,80 pontos, ou 0,20%, abaixo de 78.111,48 pontos, enquanto o Nifty caiu 54,75 pontos, ou 0,23%, para 23.641,55 pontos.

Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) descarregaram ações no valor de ₹ 1.682,83 milhões de rúpias no mercado de capitais em uma base líquida na quarta -feira, de acordo com dados de câmbio.