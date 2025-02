Rupee recupera 3 terras do mínimo de todos os tempos para fechar em 87,08 em relação ao dólar americano

De acordo com dados de câmbio, os FIIs baixaram ações no valor de ₹ 3.958,37 milhões de rúpias em mercados de capitais em uma base líquida na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025. Foto: Vvkrishnan

A RUPE recuperou 3 terras de seu nível sob histórico, fechando em 87,08 (provisório) contra o dólar americano na terça -feira (4 de fevereiro de 2025), desde que o índice de moeda dos EUA se retirou de seu alto nível depois que o presidente Donald Trump concordou em parar as tarifas. México e Canadá.

Os comerciantes da Forex disseram que o índice do dólar, que excedeu o nível de 109,88, retirou -se para o nível 108 depois que Trump anunciou a pausa temporária sobre tarifas por 30 dias.

Na divisão interbancária, a rúpia abriu para 86,98 e tocou em uma intra -estimativa de 87,13 contra a moeda dos EUA durante a sessão.

A unidade local foi finalmente estabelecida em 87,08 (provisória), mais alta por 3 terras em seu fechamento anterior.

Na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), La Rupia afundou 49 terras para perto de um mínimo histórico de 87,11 em relação ao dólar americano.

“Esperamos que as rupias trocem com um viés negativo por incerteza sobre as tarifas comerciais dos Estados Unidos. A subida da taxa de guerra pela China pode abolir os sentimentos de risco global nos quais o dólar americano pode ser fortalecido e os investidores buscariam refúgio seguro. No entanto, qualquer intervenção do banco central pode apoiar a rupia ”, disse Anuj Choudhary, analista de pesquisa da Mirae Asset Sharekhan.

“Os investidores podem permanecer cautelosos antes da reunião de política monetária do Banco da Reserva da Índia nesta semana”, acrescentou Choudhary.

O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Reserva da Índia (RBI) começará sua reunião de três dias em 5 de fevereiro. O MPC anunciará suas decisões políticas em 7 de fevereiro.

Trump na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) permaneceu em suas ameaças tarifárias contra o México e o Canadá por 30 dias depois de prometeram aumentar o pedido de fronteira.

Enquanto isso, o ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) disse que o valor da rupia indiana é determinado pelo mercado, e não houve desvalorização, que é uma característica de um regime do tipo de tipo do tipo de alteração fixa.

A rupia está caindo nas últimas semanas e, na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), tocou um mínimo histórico de 87,29 contra a moeda dos EUA.

O Secretário de Finanças, Tuhin Kanta Pandey, na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) disse que não há preocupação com o valor da rupia e que o Banco da Reserva da Índia está administrando a volatilidade da moeda local.

Enquanto isso, o Índice do Dollar, que mede a força do back -back em relação a uma cesta de seis carros, negociou 0,48% inferior a 108,47.

O petróleo Brent, o ponto de petróleo global do petróleo, caiu 1,18%, para US $ 75,06 por barril no comércio futuro.

No mercado de capital doméstico, o sentido de 30 compartilhado fechou 1.397,07 pontos, ou 1,81%, superior a 78.583,81 pontos, enquanto o Nifty se acalmou 378,20 pontos, ou 1,62%, em 23.739,25 pontos.

Investidores institucionais estrangeiros (FII) descarregaram ações no valor de ₹ 3.958,37 milhões de rúpias no mercado de capitais em uma base líquida na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), de acordo com dados de câmbio.

Na frente macroeconômica doméstica, o crescimento do setor manufatureiro da Índia começou 2025 em uma base sólida e jogou no máximo seis meses em janeiro, impulsionada pela maior recuperação das exportações em quase 14 anos, disse na segunda -feira 3 de fevereiro, um mensal Pesquisa na segunda -feira, 3 de fevereiro. 2025.

O Índice de Administradores de Compras de Fabricação de Fabricação HSBC HSBC (PMI) de 56,4 a 57,7 em janeiro apoiado pela maior recuperação nas novas ordens de exportação desde fevereiro de 2011.