O Kremlin disse na quarta -feira que a libertação do Marc Fogel americano ocorreu juntamente com o governo Trump que deu liberdade a um cidadão russo preso em uma prisão americana, embora não tenham sido identificadas.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que o ex -prisioneiro recebeu o nome do andar russo nos próximos dias, informou a Associated Press. A medida é diferente de outras trocas de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia, onde os indivíduos foram nomeados com antecedência.

Fogel retornou aos EUA. Ele expressou sua gratidão ao presidente Trump durante um retorno emocional para casa na Casa Branca.

O governo Trump permaneceu em silêncio sobre como a libertação garantiu, e o presidente não disse se havia falado com o presidente russo Vladimir Putin.

Fogel foi preso em 2021 e condenado a 14 anos de prisão depois de trabalhar em Moscou como professor. Eles o encontraram com uma pequena quantidade de cannabis medicinal, que disse que ele foi prescrito nas costas. Enquanto os russos o acusavam de “contrabando de drogas em grande escala” em 2022, o governo Biden disse que foi preso injustamente.

Trump expressou seu apreço pelas autoridades russas que concordaram em libertar Fogel, morador da Pensilvânia, chamando os termos do acordo “muito justo”.

A troca foi o primeiro acordo negociado entre o atual governo e a Rússia. O presidente argumentou que poderia ser um passo para acabar com a guerra russa-ucranina, Reuters relatou.

O senador John Fetterman (D-Pa.) Elogia Trump por coordenar o lançamento, descrevendo-o como “muito atraso”.

“Eu sei que tudo o que a Pensilvânia, especialmente sua família, vai receber de braços abertos”, Fetterman escreveu em um comunicado de terça -feira. “Elogio o presidente Trump e Steve Witkoff por seus esforços para finalmente levar Marc para casa”.

Apesar do lançamento da terça -feira, existem vários outros cidadãos dos EUA que ainda permanecem sob custódia russa.

