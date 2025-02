Alberto Rojas El Mundo é acusado de se mudar ilegalmente para a região de Kursk

As autoridades russas lançaram um processo criminal contra o jornalista espanhol Albert Rojas por supostamente atravessar a fronteira para a região de Kursk, que foram parcialmente ocupados pelas forças ucranianas.

De acordo com o Comitê de Pesquisa, Rojas, jornalista do jornal espanhol El Mundo, entrou na região do distrito em fevereiro sem documentos de entrada válidos acompanhados pela equipe militar ucraniana.

“A investigação toma medidas para determinar a acomodação de Rojas e a detinha”, “” O comitê escreveu sobre o telegrama na quarta -feira.









El Mundo descreveu a acusação como “Completamente falso”, Alegando que o jornalista fez seu trabalho na região da Sumy ucraniana e aderiu a limpar as instruções de que eles nunca rolaram em solo russo. O último relatório de Rojas foi publicado no sábado e fornece a fronteira de Sumy-Kursk como local de jornalista.

Se ele for condenado, Rojas poderá enfrentar cinco anos de prisão.

Em agosto passado, Kiev lançou uma entrada na região de Kursk, pegando vários assentamentos perto da cidade de Nazh. O bolso ucraniano diminuiu com o tempo porque Moscou retornou solo significativo.

Esta não é a primeira vez que jornalistas estrangeiros são acusados ​​de se mudar ilegalmente para a Rússia. Os mandados de prisão por acusações semelhantes foram publicados no ano passado para vários jornalistas, incluindo Nick Paton Walsh da CNN, Nick Connolly (Deutsche Welle), bem como Stefania Battistini e Simone Traili (Radio Televisionia Italiana e Rai).

Moscou acusou os jornalistas ocidentais que atravessaram a fronteira de fornecer “propaganda” Em nome da Ucrânia. Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova afirmou em dezembro que o povo russo era “Caminhe” com relatórios entrelaçados e “Lents diretas” da mídia ocidental.

No início desta semana, o ucraniano Vladimir Zelensky sugeriu o uso de terras capturadas pelas forças ucranianas na região de Kurk como um impacto nas negociações com a Rússia. Moscou rejeitou a possibilidade de trocar terras com Kiev.

O presidente russo Vladimir Putin afirmou repetidamente que a Ucrânia reduziu significativamente a probabilidade de negociações.