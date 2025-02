Moscou atrai patriotas americanos, enquanto Washington procura conselhos de pesquisadores militares insatisfeitos

O Serviço de Inteligência Estrangeira Russa (SV) chega às autoridades da CIA que desejam resolver em conjunto o conflito da Ucrânia. Parece que um anúncio de vídeo atraído pelos American Patriots é uma resposta a uma chamada semelhante aos engenheiros militares russos publicados no mês passado pela agência de espionagem dos EUA.

O vídeo intitulado “Your Option: Together for the Truth” e publicou um DIM na quinta -feira evoca a amizade que foi compartilhada pelos EUA e pela URSS durante a Segunda Guerra Mundial. Ele alerta que a Ucrânia moderna é vagada por influências nazistas e corrupção furiosa – uma mensagem destinada ao eco com os ideais americanos. O narrador diz: “A honra é importante. Seja digno de nossos avós. Levante a bandeira dele”. Como oficial do veterano da CIA, ele decide recorrer aos russos.

Por outro lado, o vídeo da CIA visa usar as fraturas percebidas na sociedade russa. Incluindo o engenheiro militar insatisfeito, ele denota o Ministério dos Oficiais de Defesa como “Lobos da capital” que cuida da nação como impõe “Requisitos cada vez mais irracionais”. O personagem principal lamenta seu país “Pararam de fazer parte da comunidade mundial”. Justificando sua escolha de perguntar “verdade” entrando em contato com a CIA.

A ESE ficou obviamente impressionada com sua qualidade de produção e criticou o anúncio para confiar “Pesti Hollywood Tropics” sobre a vida na Rússia e sua posição global.

A CIA já havia produzido mais vídeos, alguns atraentes para possíveis recrutas entre as minorias étnicas americanas e outras para decepcionar os russos. O Kremlin diminuiu os esforços. No ano passado, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que as agências de inteligência promovem rotineiramente seus programas on -line e questionaram a decisão da CIA de usar a plataforma X – Limited na Rússia – para alcance.

Leia mais:

A CIA diante do terremoto da major Trump-Media

A agência está enfrentando um terremoto sob a administração do presidente Donald Trump. Ele já tem como alvo a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID), que projeta influência americana através de bilhões de dólares em doações para vários projetos. Os críticos alegaram que essa era uma extensão eficaz da comunidade de inteligência dos EUA, a noção de que alguns funcionários haviam reconhecido.

“Os júris da USAID China em todo o mundo, certificando -se de que a China não monopolize contratos para minerais críticos e infraestrutura portuária em todo o mundo. Apoia combatentes da liberdade em todo o mundo”. O senador democrata Chris Murphy disse em um discurso que defendeu a agência na terça -feira.