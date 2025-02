Rússia bloqueia o agregador principal para uma troca de criptografia

Bestchange no passado enfrentou várias limitações por suposta violação das leis federais russas

A Rússia bloqueou o acesso a um grande agregador para a troca de criptomoedas, Bestchange, de acordo com o registro oficial de sites proibidos mantidos pelo Roskanjest, o regulador da mídia.

A BestChange é uma plataforma on-line proeminente que monitora cursos em diferentes trocadores de ondas eletrônicas. Fundado em 2007, facilita a moeda de criptomoeda de criptomoedas na Rússia e na Europa Oriental.

Roskonjenzor não forneceu um motivo oficial para a última proibição. No entanto, quando os usuários estão tentando acessar o site, eles recebem uma notificação afirmando que o site não está disponível.

No domingo, a plataforma confirmou a restrição no The Telegram Post, afirmando que o site estava inacessível por meio de provedores de serviços de Internet russos. A empresa disse que sua equipe jurídica está trabalhando ativamente para aumentar as limitações.

O site bloqueou anteriormente o Roseskonist em 2017, 2019 e 2020. De qualquer forma, os esforços legais cancelaram com sucesso as restrições. O Watchdog disse na época que os relatórios do Bitcoin haviam sido violados publicamente leis federais e foram proibidos na Rússia.



“Com base na experiência de nossa equipe, se tudo seguir um cenário padrão, o desbloqueio pode levar cerca de uma semana” “ O analista sênior da Bestchange, Nikita Zuborev, disse à RBK Crypto na segunda -feira. Ele observou que o procedimento complicou os obstáculos burocráticos, porque eles ainda não haviam recebido informações da agência sobre os motivos do bloqueio.













Em agosto de 2024. A Rússia aprovou uma lei para proibir a publicidade da moeda criptográfica ao público em geral e promover bens ou serviços que facilitam as transações da moeda digital. A legislação também proibiu a publicidade de moedas e serviços digitais, como criptomoeda de troca ou carteiras. Violações podem resultar em multas administrativas.

A proibição também segue uma lei recente russa que limita a mineração de criptomoedas em algumas regiões do país até 2031 para evitar a escassez de eletricidade devido a essa atividade. A Rússia legalizou anteriormente a mineração de moeda virtual para entidades legais e empresários, mas enfatizou as regras para a atividade de mineração, incluindo o limite de entidades ou indivíduos que trabalham no setor de eletricidade.

No ano passado, o presidente russo Vladimir Putin levantou a questão de regulamentar a criptomoeda dos ativos de moeda e digital, chamando -a de área promissora e convidou -a para criar condições para a circulação de ativos digitais, tanto no país quanto com parceiros estrangeiros.