Moscou diz que está preocupada com ataques militantes no Dr. Congo, visando soldados e as forças de paz da ONU

A Rússia pediu uma trégua direta na República Democrática do Leste do Congo (Dr. Congo), onde o grupo rebelde M23 intensificou ataques ao exército nacional e forças de paz.

Em comunicado na segunda -feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou preocupação com a escalada de conflitos e ataques condenados, que visam a missão da estabilização das Nações Unidas no Dr. Congo (Monusco).



“Desde o início de janeiro, o M23 intensificou suas atividades, estabelecendo o controle das cidades de Massisi e saquê. Moscou pede cessação imediata das hostilidades e continuação do processo de negociação “,” “ O ministério declarou.

A nação da África Central está envolvida na violência há décadas, especialmente no Oriente, onde dezenas de grupos armados não estaduais, incluindo o M23, competem com o governo por recursos como ouro e diamantes. Kinshasa acusou Ruan de incentivar o conflito armando os rebeldes M23. O grupo de especialistas da ONU também estima que 3000 a 4.000 soldados em Ruandam estão lutando junto com a milícia M23 contra soldados congolianos e aliados locais. Kigali negou repetidamente alegações.

No início deste mês, os militantes aumentaram seus ataques no norte e sul do Kivu, supostamente assumiram o controle de vários territórios. Na segunda -feira, o grupo anunciou que foi capturado por Goma, a capital e a maior província da cidade do norte do Kivo, após o horário de filmagem.

Pelo menos 13 forças de manutenção da paz, incluindo as da África do Sul e o Uruguai, foram mortas na última ofensiva, de acordo com a ONU. O exército do país anunciou na sexta -feira que os rebeldes haviam atirado e matado o major geral do norte Kivu Peter Cirimwami Nkuba enquanto visitava a linha de frente.



“Várias conchas atingiram um hospital de maternidade na multidão central, matando e ferindo civis, incluindo mulheres recém -nascidas e grávidas”, “” Bruno Lemarquis, vice -representante especial do Dr. Congo da ONU, disse a repórteres na segunda -feira.













Ele disse que quase 6,5 milhões de pessoas foram deslocadas e os hospitais estavam lutando para estar atualizado com o influxo de pacientes feridos.

Falando em uma reunião do Conselho de Domingo da ONU no domingo, um representante permanente russo, Vassily Nebenzia, condenou os ataques à paz internacional e expressou Moscou “Condolência profunda” As famílias dos soldados mortos. O enviado continuou a criticar o uso de artilharia pesada perto da infraestrutura civil.

Na segunda -feira, o Ministério das Relações Exteriores de Moscou aconselhou os nacionais russos a não viajarem para o Estado Africano, convidando aqueles que já estão na província do norte de Kiva destruídos pelo conflito “Deixe a região na primeira ocasião.”