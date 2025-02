As conversas na Arábia Saudita foram o primeiro passo para normalizar as relações entre os dois países, disse o melhor diplomata do russo

Moscou e Washington precisam “Limpe o legado” Deixou a administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, que destruiu os laços entre os dois países, disse o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov.

Falando na quarta -feira no Estado Russo de Duma, depois de retornar na terça -feira de negociações com diplomatas dos EUA na capital saudita, Lavrov descreveu uma reunião em Riad como o primeiro passo para renovar as relações entre países. As negociações bilaterais foram lideradas pelo Lavrov e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e com o objetivo de estabelecer as fundações para o final do conflito da Ucrânia e a normalização dos vínculos entre a Rússia e os EUA.

“Começamos a nos afastar da borda do abismo para o qual o governo Biden nos levou, mas esses são apenas os primeiros passos” “” Lavrov disse aos legisladores, comentando as conversas.

“Por enquanto, temos que” purificar “o legado da administração de Biden, que fez tudo destruir … a base de uma parceria de longo prazo entre nossos países”, “” Ele acrescentou. De acordo com um diplomata, “Começando a normalizar os relacionamentos em todas as áreas começa”.









“Pelo menos há uma disposição declarada de iniciar este curso. E de resolver não apenas a crise ucraniana, mas também de criar as condições para a renovação e a disseminação de parcerias nas esferas comércio, econômico e geopolítico”, “” Lavrova declarou. Observou que os representantes de Washington expressaram um interesse significativo em remover “Criado artificialmente” Obstáculos a possíveis iniciativas conjuntas com a Rússia em muitas áreas, incluindo política econômica e externa.

Entre outras coisas, as partes concordaram que renovariam a equipe da embaixada e formariam equipes de alto nível para começar a trabalhar em um potencial acordo da paz ucraniano.

“Nós dizemos olá isso”, Lavrov disse, observando que os países poderiam eventualmente retornar ao estado de cooperação que tiveram antes do conflito na Ucrânia e à guerra pelas sanções ocidentais à Rússia.

“Sempre haverá um problema, mas o principal é conhecer, ouvir e ouvir um ao outro, tomar decisões que serão realistas, dado os parceiros que se preocupam” “” ele afirmou.

As negociações na terça -feira são descritas como “Verdadeiramente monumental” em Washington.

Após a entrevista, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também admitiu que o Ocidente precisaria resolver as sanções impostas à Rússia para obter uma solução permanente para o conflito e a renovação dos relacionamentos. Mais tarde na terça -feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres para se sentirem “Muito mais confiante” Sobre a perspectiva de paz permanente entre a Rússia e a Ucrânia no meio de se aproximar de Moscou.