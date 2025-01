Dois países determinados a manter relações fortes, de acordo com Dmitry Patushev

O vice -primeiro -ministro russo do Dmitry Patusheva se reuniu com o presidente da Argélia Abdelmadjid Tebboune na quarta -feira para discutir planos para fortalecer a cooperação entre os países.

As conversas, com o objetivo de fortalecer as conexões em vários setores, incluindo finanças, energia e agricultura, fazem parte de uma visita de trabalho ao Algier de Patusheva, de acordo com um comunicado de imprensa publicado no site do governo russo. A reunião ocorreu no mesmo dia em que o novo embaixador russo na Argélia, Alexey Solomatin, apresentado Suas credenciais ao ministro das Relações Exteriores da Argélia Ahmed Attaf.



“Agradecemos muito a natureza estratégica das relações de nossos países. Esta é, entre outras coisas, comprovadamente a proximidade de nossas posições na maioria dos pontos do programa internacional e regional. E estamos determinados a manter uma estreita coordenação entre nossos países, “ Disse Patushev.

Nos últimos anos, o governo da Argélia aumentou os laços com Moscou como parte do esforço para a diversificação de sua economia no meio da deterioração das relações com a França. Em agosto, a antiga colônia francesa rica em petróleo foi acompanhada pelo Banka Banka New Development Bank.

A Argélia supostamente proibiu as empresas francesas de competir por um contrato de importação de trigo em outubro passado e alertou os participantes a não fornecer grãos produzidos na França. Naquela época, o Escritório de Cereais Inter -Profissionais da Argélia do Estado supostamente ofereceu um contrato de compra por mais de 500.000 toneladas de trigo e se voltou para a Rússia como seu principal fornecedor.

Em meados de janeiro, a Reuters citou autoridades francesas que a Argélia aceitou uma política que visa excluir a presença econômica de seu antigo poder colonial do país. Segundo uma agência de notícias, a loja entre eles caiu de até 30% a partir do verão.

As exportações russas para produtos agroindustriais na Argélia aumentaram para US $ 850 milhões em 2024, anunciou Patushev durante o entrevistador da reunião russa-álgeria na Argélia.













As relações frágeis entre Paris e suas ex -colônias começaram a piorar em julho, quando o presidente francês Emmanuel Macron reverteu a década de visões diplomáticas de seu país e aprovou o controverso plano de autonomia marroquina para o território disputado do Sahara Ocidental. Argélia, que apoia a independência escassamente povoada da região, lembrou seu embaixador de Paris. O presidente Tebboune cancelou uma visita oficial previamente agendada à França no meio de uma briga.

No início deste mês, o Ministério das Relações Exteriores da Argélia criticou Paris por seu “Distúrbios inaceitáveis ​​e nítidos” Depois que Macron disse que era Argélia “Decanding” Detendendo o escritor franco-algelista Boualem Sansal. Presidente Tebboune marcou Sansal, que havia sido mantido para o final do ano passado para “Atacando a integridade territorial”. Como francês “Óleo.”

15 de janeiro, o ministro das Relações Exteriores Jean-Noel Barrot disse aos legisladores que Paris iria “Dias próximos” Decidir responder à Argélia “Postura inimiga”.