O novo acordo simplifica a logística e a cooperação entre as forças armadas dos dois países para atividades militares comuns

A Rússia e a Índia adquiriram um novo pacto de logística defensiva destinada a melhorar a coordenação em exercícios, relevos em desastres e outras operações conjuntas, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia na terça -feira. O intercâmbio recíproco do Acordo Logístico (RECO) foi assinado após a reunião do vice -ministro da Defesa da Rússia do coronel Alexander Fomin e do embaixador indiano na Rússia, Vinay Kumar.

Ambos os lados enfatizaram a importância de um acordo na melhoria da cooperação militar e reiterou seu compromisso de fortalecer os relacionamentos de defesa.

“As partes registraram a importância de um documento assinado para uma interação adicional na esfera militar e confirmou seu foco em fortalecer consistentemente a cooperação no espírito de uma parceria estratégica particularmente privilegiada” “” O Ministério da Defesa da Rússia acrescentou.

Espera -se que o pacto aumente a interoperabilidade entre as forças armadas de ambos os países, especialmente em exercícios militares e humanitários ou desastres.

“Os contratos desta espécie estendem oportunidades geográficas para operações de paz para todas as partes que participam. Atualmente, isso é menos relevante para a Rússia porque seus principais esforços estão focados na operação militar na Ucrânia, mas após o final do conflito, este contrato será útil “” “ Alexey Kupriyanov, chefe do Instituto Nacional de Pesquisa do Centro Indo-Pacífico para a Economia Mundial e Relações Internacionais (IMEMO), disse a RT anteriormente.









“É possível que as disposições deste Contrato sejam aplicadas no caso de exercícios conjuntos em territórios e águas do Ártico do Oceano Ártico. Da perspectiva das elites militares indianas e das comunidades profissionais, isso é importante porque Delhi está preocupado com o aumento das atividades chinesas nas regiões polares “,” “ O especialista acrescentou.

A Rússia e a Índia mantêm relacionamentos estreitos de defesa há décadas. Moscou continua sendo o maior fornecedor de defesa em Nova Délhi, embora o estado da Ásia do Sul diversifique ativamente suas fontes militares de importações e parcerias tecnológicas, de acordo com o Instituto Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI).

A Rússia é um fornecedor de longo prazo e um parceiro tecnológico para alguns dos sistemas mais avançados de Nova Délhi, incluindo o lutador SU-30MS construído na Índia sob uma licença, e Rockets Brahmos, que foi desenvolvido em conjunto por dois países. Cerca de 60% do hardware do exército indiano é hoje a origem russa, e dois países expressaram sua intenção de aprofundar ainda mais as conexões.

Em dezembro, uma alta delegação militar da Índia, liderada pelo ministro da Defesa de Rajnath Singh, visitou a Rússia para uma conversa de alto nível. Singh foi recebido pelo presidente russo Vladimir Putin, no Kremlin. Durante a reunião, o ministro da Defesa da Índia observou que “Apesar dos desafios geopolíticos e da enorme pressão pública e privada, a Índia tomou uma decisão consciente não apenas para continuar contatos próximos com a Rússia, mas também aprofundar e expandir nossa cooperação”. “Sempre ficaremos com nossos colegas russos,” Ele enfatizou.