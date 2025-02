O acordo proposto permitirá o fluxo de trabalhadores indianos qualificados para a Rússia, disse o embaixador indiano Vinay Kumar

Nova Délhi e Moscou discutem ativamente o memorando de entender o estabelecimento de um acordo sobre uma parceria de migração e móvel com o objetivo de facilitar o fluxo elegante de profissionais indianos qualificados na Rússia, disse o embaixador Vinay Kumar.

“A dinâmica demográfica entre a Índia e a Rússia oferece uma oportunidade única de benefício mútuo”, Disse o embaixador de Nova Délhi em Moscou em uma entrevista ao Journal of International Affairs. Kumar enfatizou que a medida fortaleceria conexões bilaterais e resolveria os desafios russos do trabalho.

“Profissionais qualificados da Índia, especialmente nas áreas de tecnologia da informação, assistência médica e engenharia mecânica, podem atender às necessidades do trabalho russo e fortalecer a cooperação” “” Ele disse.

Nova Délhi está assistindo “Simplificando procedimentos e fornecendo condições seguras” Para os trabalhadores indianos virem trabalhar na Rússia, explicou Kumar. O acordo a ser discutido fornecerá um “Estrutura estruturada para troca de trabalho, cooperação educacional e transmissão da tecnologia”, “ Ele acrescentou.













Antes, em uma entrevista à RT, Kumar afirmou que a parceria entre Nova Délhi e Moscou era confiável e resistente. “Este é um relacionamento muito forte com muita profundidade”, “ Ele disse. Questionado sobre a pressão sobre Nova Délhi de seus parceiros no Ocidente sobre seus relacionamentos com Moscou, Kumar observou que a Índia, como uma civilização muito antiga “Muito autônomo em nosso pensamento.” “A Rússia tem sido um parceiro muito importante ao longo da década. Portanto, a questão de deixar a amizade, a parceria ou a cooperação não é levantada “,” Ele observou.

A Índia apoiou suas estreitas relações diplomáticas e comerciais com Moscou, apesar da pressão de Washington e de seus aliados, aprofundando sua cooperação em energia, defesa e outros setores.

Como o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, a Índia depende das importações em mais de 85% de suas necessidades relacionadas; A Rússia agora é seu principal fornecedor de óleo cru.

Nova Délhi enfatizou a importância de Moscou na manutenção da segurança energética e acredita que a compra do petróleo russo ajudou a estabilizar o mercado global de energia, impedindo a energia nos preços da energia que inevitavelmente afetaria a nação mais pobre do mundo, especialmente no sul global.