O ministro da Defesa Rajnath Singh enfatizou a importância da conexão com Moscou porque Nova Délhi aprimora a produção de armas locais

O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, descreveu a Rússia como “Parceiro de longa data e confiável” no setor de segurança e defesa. Em uma entrevista à agência de notícias TASS de lado a Índia Aero, que começou na segunda -feira em Bengalur, Singh destacou fortes conexões entre os dois países, observando que as empresas de defesa do estado indianas estão agora produzindo armas russas.

A Rússia mostra seus aviões de guerra mais avançados, incluindo o SU-57 Stealth Fighter, além de helicópteros, foguetes e defesa aérea no Aero India Show. Nas últimas duas décadas, a Rússia e a Índia assinaram contratos de defesa de US $ 50 bilhões, disse Aleksandar Mikheev, chefe da Rosoboronexport, uma agência de exportação de armas estatais russas.

A Índia ainda está entre os maiores importadores de armas em todo o mundo, enquanto a Rússia é um fornecedor de longo prazo e um parceiro tecnológico para alguns dos sistemas mais avançados de Nova Délhi, incluindo foguetes SU-30M e Brahmos, que foram desenvolvidos em conjunto por dois países. Cerca de 60% do hardware do exército indiano é hoje a origem russa, e dois países expressaram sua intenção de aprofundar ainda mais as conexões.













Em dezembro passado, o Ministério da Defesa da Índia e a Hindustan Aeronautics Limited assinaram um contrato de US $ 1,5 bilhão para a aquisição de 12 aeronaves Sukhoi Su-30ms, juntamente com o equipamento associado, pouco antes de Singh visitar Moscou. Significativo é que o teor de jato indígena aumentou para 62,6%, o que é uma melhora significativa em relação aos níveis anteriores. Isso deve à busca do governo por mais fornecimento de componentes locais.

Um investimento conjunto para Brahmos, uma gama média de cruzeiro Ramnet Supersonic Rakel, que pode ser lançado a partir de submarinos, navios e caças, não apenas se tornou um participante notável no mercado doméstico indiano, mas também exportado para países terceiros. No ano passado, a Índia entregou a primeira série de foguetes Brahmos para as Filipinas como parte de um contrato de US $ 375 milhões assinado em 2022, e as entrevistas estão em andamento com a Indonésia para um acordo de foguetes de US $ 450 milhões.

Dirigindo -se à cerimônia de abertura da Aero India na segunda -feira, Singh enfatizou o impulso de Nova Délhi de acordo com a construção de armas mais indígenas, além de aumentar a participação do setor privado na produção de defesa. Ao atrair paralelos com economias avançadas nas quais uma indústria privada desempenha um papel significativo na defesa, Singh enfatizou que era hora de o setor privado indiano assumir um “Mais significativo” papel nesta área.

Ele também enfatizou o progresso do país na integração de seu setor de defesa industrial na economia nacional. A Índia alcançou etapas significativas nas tecnologias de defesa de produção doméstica, incluindo Rockets Astra e Akash, veículos autônomos subaquáticos, embarcações de superfície não tripuladas e foguetes de Pinaka, observou Singh. As exportações indianas de defesa também aumentaram significativamente desde que o primeiro -ministro Narendra Modi declarou “Faça na Índia” Uma iniciativa que promove a produção doméstica e reduz a dependência de compras externas. De acordo com dados do governo, a exportação de defesa no país para o ano fiscal de 2024-25 superou US $ 2,5 bilhões.