Marc Fogel, ex -funcionário da embaixada dos EUA, foi condenado a 14 anos atrás das grades na Rússia por acusações de tráfico de drogas

A Rússia divulgou o nacional americano Marc Fogel depois de negociar com os consultores para o presidente Donald Trump, anunciou a Casa Branca na terça -feira. Fogel, ex -professor da escola e diplomata americano, foi condenado a 14 anos de prisão por acusações de tráfico de drogas em 2022.

Na terça -feira de manhã, em vários locais da Web, informou que um jato particular que pertence ao enviado especial dos EUA no Oriente Médio Steve Witkoff entrou no espaço aéreo russo e desembarcou em Moscou. O embaixador dos EUA na Rússia Lynne Tracey foi visto mais tarde no Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

“Hoje, o presidente Donald J. Trump e seu enviado especial Steve Witkoff podem anunciar que o Sr. Witkoff está deixando o espaço aéreo russo com Marc Fogel, um americano que a Rússia deteve” O consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz “Intercâmbio.”

Moscou não comentou o desenvolvimento até agora.

Waltz elogiou a edição de Fogel como “Mostre boa fé dos russos e um sinal de que estamos nos movendo na direção certa para terminar … a guerra na Ucrânia”.

Fogel era professor da Escola Anglo -American em Moscou e estava anteriormente na equipe da Embaixada dos EUA na Rússia. Ele perdeu sua imunidade diplomática em maio de 2021 em agosto do mesmo ano, detida no aeroporto de Sheremetyevo em Moscou e foi encontrada na posse de maconha e petróleo Hashiša. As substâncias proibidas estão cuidadosamente escondidas e escondidas em seus pertences pessoais, relatou TASS na época.

Os investigadores russos o acusaram de tentar estabelecer um comércio de drogas no país. Ele foi condenado a 14 anos atrás das grades.