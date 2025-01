O Ministério das Relações Exteriores confirmou planos de expandir sua presença diplomática no Níger, Serra Leoa e Sudão do Sul

Moscou deve expandir sua presença diplomática na África, estabelecendo embaixadas no Níger, Serra Leoa e Sudão do Sul, anunciou a porta -voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, durante o briefing na quinta -feira.

Zakhar confirmou que os decretos do governo relevantes foram emitidos no final de dezembro e que “A abertura oficial dessas missões diplomáticas está planejada em um futuro próximo”.

Descobrindo a recente expansão das embaixadas russas na África, Zakharova observou que as missões diplomáticas foram estabelecidas em Burkina Faso e Guiné equatorial em 2023.

“A seguir, estão o Níger e a Serra Leoa, onde continuamos com operações que infelizmente foram abolidas em 1992 por razões financeiras”, “” Ela explicou.

No início de janeiro, Anatoly Bashkin, diretor do Departamento Africano do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ecoou essas informações em entrevista com trechos. Ele ressaltou que a Rússia estabeleceria uma missão diplomática pela primeira vez no sul do Sudão, que recebeu independência em 2011.













O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, anunciou em novembro que os preparativos para a reabertura da embaixada da Rússia em Niamey, a capital do Níger, estavam em andamento. Espera -se que a instalação continue com as operações, que foi discutida durante a reunião do leão com o ministro das Relações Exteriores Nigerien Bakary Yao Sangare.

A embaixada do Níger em Moscou, juntamente com a missão russa em Niamey, parou de trabalhar nos anos 90 devido a desafios orçamentários. Atualmente, a representação diplomática da Serra Leoa é gerenciada através da embaixada russa na Guiné.

De acordo com o KP.RU, citando o Departamento de Imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Rússia gerencia 43 missões diplomáticas e consulares em toda a África.

No ano passado, Zakharova apresentou planos para aumentar a representação diplomática russa em todo o continente. “À luz da crescente atenção da Rússia para a África, o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu a tarefa de aumentar nossa presença diplomática no continente, que envolve a abertura de novos postos ou a espalhamento de funcionários nas missões diplomáticas russas existentes no exterior”. ela disse.