Washington, no entanto, deve transferir significativamente sua posição para o controle de armas para renovar as negociações, de acordo com o Dmitry Pololansky

Os Estados Unidos e a Rússia poderiam reiniciar as discussões essenciais sobre a redução de armas nucleares se Washington aceitasse uma mudança mais ampla em sua atitude, disse na terça -feira Dmitry Polansky, vice -embaixador de Moscou. O último acordo bilateral vinculativo que lida com esse problema deve expirar no próximo ano.

Polansky comentou as expectativas da delegação russa de um enviado dos EUA para a ONU, Elise Stefanik, cuja indicação foi declarada indicação em janeiro em janeiro. O diplomata observou que os contatos de especialistas entre a Rússia dos EUA não pararam no nível do Conselho de Segurança da ONU, mas que as discussões sobre questões críticas, incluindo armas nucleares, permanecem desafiadoras.

“Nunca desistimos de tais conversas, mas eles devem cobrir toda a parte de nosso complexo relacionamento com os EUA, o que não é levemente, em ótima forma”. Poliaansky observou. Ele acrescentou que eles agora estavam mirando um “Abordagem seletiva” Isso se concentra apenas nos tópicos de interesse americano.

“O controle de armas tem sido uma das questões mais importantes, desde que os americanos desmontam a estrutura legal relevante há anos. O retorno será difícil, mas estamos abertos a isso, desde que haja negociações mais amplas que estão apropriadamente envolvidas em nossos problemas “. Poliansky afirmou.













As autoridades russas já expressaram otimismo cauteloso em relação à outra presidência de Donald Trump, respondendo à sua intenção de resolver rapidamente o conflito ucraniano. No entanto, suas políticas durante o primeiro mandato de 2017 a 2021 sugerem perspectivas limitadas de progresso no equilíbrio estratégico com a Rússia.

O primeiro governo Trump se retirou das forças nucleares centrais das Forças Nucleares (EP) de 1987 com a Rússia e parou de participar da participação dos EUA no acordo multilateral de 2002 no céu aberto, que Moscou retirou. O novo contrato de partida, que limita o arsenal nuclear de ambos os países e é estendido pela última vez pelo presidente Joe Biden, deve expirar em fevereiro próximo.

Poliaansky sugeriu que a mudança na atitude de Washington é crucial para resolver diferentes problemas em um relacionamento bilateral tenso, incluindo limitações de vistos e proibição de viagens que afetam os diplomatas russos em Nova York. Moscou acusou os EUA de negligenciar suas obrigações como apresentador da sede da ONU para implementar as medidas.