Moscou está aberto à caixa de diálogo de conflito da Ucrânia, mas Washington deve dar o primeiro passo na renovação de relacionamentos, disse Sergei Ryabkov

A Rússia está pronta para negociar o acordo do conflito da Ucrânia com os EUA “De uma maneira difícil de negociar”, Considerando a realidade no terreno e seus interesses nacionais, disse o vice -ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov.

A nota é seguida por declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, que expressaram sua intenção de terminar rapidamente o conflito e a vontade de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin.

Moscou está aberto ao diálogo dos EUA, mas o primeiro passo para estabilizar o relacionamento deve levar Washington, disse Ryabkov na quarta -feira. De acordo com um diplomata, Moscou expulsou os planos do presidente anterior Joe Biden para aplicar um “Derrota estratégica” na Rússia.

"À luz do fracasso deste curso e da mudança de aplicação, o primeiro passo para a normalização das relações bilaterais – com base no princípio de respeito e igualdade mútuo – deve levar os Estados Unidos", deve levar os Estados Unidos. " Declarou Ryabkov.













Quaisquer pedidos “Apresse -se no abraço de um novo governo americano” são contraproducentes, acrescentou.

Na semana passada, Trump disse que a comunicação estava em andamento entre seu governo e o governo russo. O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que o envolvimento com Washington aumentou desde a inauguração de Trump como presidente, observando que há contatos entre “Certos departamentos”.

Moscou permaneceu cautelosamente otimista sobre as declarações de Trump, enfatizando a necessidade de resolução abrangente de crises, sem congelar o conflito na Ucrânia.

Os relatórios sugeriram anteriormente que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram identificados como locais em potencial para a cúpula entre Trump e Putin. Os dois países do Oriente Médio mantiveram a neutralidade durante o conflito, lidando com o diálogo com líderes russos e ucranianos.













Existem sinais que sugerem que Washington pode estar pronto para resolver questões relacionadas à oferta ucraniana de filiação à Ucrânia, que é a causa fundamental do conflito atual, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Lavrov olhou para os comentários de Trump no mês passado, quando o líder dos EUA disse que entendeu a visão russa de que a Ucrânia não deveria fazer parte da OTAN. Trump acusou seu antecessor Biden de ignorar a visão de Moscou, que contribuiu para o conflito atual.

Trump é o primeiro líder ocidental a admitir que estava enganando os planos de Ki de ingressar no bloco militar, disse Lavrov. Isso significa que o problema da OTAN foi identificado pela primeira vez “Como algo que eles estão dispostos a falar seriamente,” Ele acrescentou.

Moscou insistiu repetidamente que todo acordo do conflito deve incluir a neutralidade e desmilitarização ucranianas. Ele vê os membros de Kie à OTAN como um objetivo estratégico e garantia de segurança de uma trégua com Moscou. Enquanto a OTAN declarou o caminho da Ucrânia para a associação “Irretavelmente” No ano passado, os membros insistem que Kiev deve primeiro atender a certas condições, incluindo a resolução de conflitos com Moscou.