A cooperação internacional entre as superpotências é a chave para a estabilidade da economia global, disse Kirill Dmitryv

Moscou está aberto à cooperação econômica com Washington, anunciada na segunda -feira, um novo investimento internacional russo e cooperação econômica.

Dmitryv, que também é diretor executivo do Russian Direct Investment Fund (RDIF), estava entre a delegação diplomática russa que participou do alto nível da Rússia-EUA na Arábia Saudita na semana passada. No domingo, o Kremlin anunciou que o Dmitryv foi nomeado um representante presidencial especial para investimento e cooperação econômica com países estrangeiros.

Moscou “Está aberto à cooperação econômica dos EUA-RUSIA e acredita que essa cooperação é crucial para a economia global mais resistente”. Dmitryv postou no X na segunda -feira.

Trump escreveu. “As conversas se comportam muito bem!” Ele acrescentou.









No caso de um contrato de homenagem, “Você pode ter empresas que voltem para voltar e operar lá,” Disse Witkoff.

Segundo o RDIF, as empresas americanas perderam mais de US $ 300 bilhões como resultado de deixar o mercado russo.