Ryan Dorsey presta homenagem à falecida ex-esposa Naya Rivera em seu aniversário

ator justificado Ryan Dorsey compartilhou uma mensagem comovente para sua falecida ex-esposa Nay Rivera em seu “aniversário celestial”. A estrela de Glee morreu em 2020 em um trágico acidente de barco no Lago Piru, chocando o mundo do entretenimento.

Ryan Dorsey se lembra de sua falecida ex-esposa Naya Rivera em seu aniversário

Ryan Dorsey emociona os fãs no aniversário de Naya Rivera com uma mensagem emocionante. A estrela de Ray Donovan escreveu em Instagram“Feliz aniversário celestial. 5 aniversários desde que você partiu. Pensamentos todos os dias sobre como tudo deu errado. As memórias ligadas aos lugares ainda veem todas as coisas, veem todos os nossos rostos.”

A comovente mensagem diz ainda: “Visões de felicidade e tristeza, 15 anos passam rapidamente quando ouço uma determinada música. Muitas vezes ainda balanço a cabeça em descrença. Dizem que o tempo cura tudo, mas nem tudo é dor.” Dorsey continuou: “Fazendo o melhor que posso pelo nosso JoJo Binx, com o passar do tempo, muitas vezes fico sozinho, sento e penso. Penso mais nos nossos tempos melhores, como nesta imagem do passado, mas ainda dói.”

Dorsey e Rivera se casaram em julho de 2014, surpreendendo muitos. A premiada estrela rompeu o noivado com o rapper Big Sean em abril de 2014. Rivera explicou mais tarde seu casamento repentino e o que realmente aconteceu no livro de memórias Desculpe, não desculpe. “Sean e eu deveríamos nos casar em Santa Bárbara, não no México, e Ryan e eu não nos casamos na mesma data; nos casamos no aniversário de Ryan.” Ela escreveu ainda: “Comprei um vestido Carolina Herrera para meu casamento com Sean e usei Monique Lhuillier quando me casei com Ryan” (Em contato semanal).

O relacionamento de Rivera com Dorsey passou por alguns altos e baixos. Um ano após o casamento do casal e o nascimento do primeiro filho, os problemas conjugais começaram a aumentar. Em novembro de 2016, Rivera até pediu o divórcio da estrela de The Vampire Diaries, mas cancelou a separação dias depois.

No entanto, mais problemas logo começaram a surgir no caminho do casal de celebridades. Em novembro de 2017, Rivera foi preso e acusado de agressão doméstica. O casal finalmente se separou em 2018.

A trágica morte de Rivera, dois anos após o divórcio, abalou a Internet. A atriz desapareceu após uma viagem ao Lago Piru com o filho e dias depois seu corpo foi encontrado. Segundo as autoridades, o cantor de “Sorry” morreu por afogamento acidental (via bbc).