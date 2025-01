Ryan Gosling estrelará filme de Star Wars de Shawn Levy

Em notícias surpreendentes, o THR relata que Ryan Gosling está em negociações para estrelar o próximo guerra nas estrelas filme que Shawn Levy dirigirá.

O que sabemos sobre o filme Star Wars de Shawn Levy?

O relatório observa que Gosling está em negociações para viajar para uma galáxia muito, muito distante e assumir um papel principal no próximo filme. Detalhes sobre quase tudo relacionado ao filme são desconhecidos até o momento, e não se sabe quando o projeto acontecerá na extensa linha do tempo de Star Wars.

Embora pouco se saiba, o relatório do THR observa que o filme pretende ser um projeto independente e não estará conectado à “Saga Skywalker”, os nove filmes que compõem a maioria dos projetos teatrais de Star Wars. Isso significa que Gosling provavelmente não interagirá com nenhum dos Skywalkers, deixando a maior parte do filme em uma misteriosa área cinzenta a partir de agora.

O Hollywood Reporter também observou que se Gosling assinar o projeto oficialmente, provavelmente será o próximo filme de Star Wars no qual a Disney se concentrará, com a produção possivelmente começando neste outono.

A partir de agora, o único outro filme de Star Wars que será lançado oficialmente em breve é ​​o próximo The Mandalorian and Grogu, com lançamento previsto para 22 de maio de 2026.

Disney+ tem o melhor pacote do setor Inscreva-se hoje para ter acesso ao Disney+, Hulu e ESPN+

Gosling sempre foi uma estrela, mas se tornou um nome ainda mais requisitado após sua atuação aclamada pela crítica em Barbie de 2023. Desde então, Gosling estrelou o filme de ação de 2024 The Fall Guy e há rumores de que aparecerá em uma variedade de outros projetos não confirmados. .

O último projeto de Shawn Levy foi o bem-sucedido Deadpool & Wolverine, que foi o segundo filme de maior bilheteria de 2024, depois de arrecadar US$ 1,3 bilhão.

(Fonte: O repórter de Hollywood)