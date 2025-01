Ryan Seacrest cai após ser acidentalmente atropelado por um concorrente da Roda da Fortuna

Ryan Seacrest sofreu uma queda inesperada durante um episódio recente de roda da fortuna Quando um competidor entusiasmado o derrubou acidentalmente enquanto comemorava uma grande vitória. O momento de alegria ocorreu durante a rodada de bônus, quando o competidor resolveu o quebra-cabeça bem a tempo.

Durante um episódio recente de Wheel of Fortune, o tempo de Ryan Seacrest como anfitrião tomou um rumo inesperado quando ele foi derrubado no chão durante a entusiasmada celebração da vitória de um competidor. O momento animado ocorreu durante a rodada de bônus, quando um competidor chamado Daniel Thomas resolveu um quebra-cabeça desafiador bem a tempo.

O quebra-cabeça, listado na categoria “coisas vivas”, fez com que Daniel lutasse com pistas limitadas. Seacrest encorajou: “Você tem 10 segundos, boa sorte”. Faltando apenas alguns segundos, Daniel gritou entusiasmado: “Guppies” para vencer a rodada e mais $40.000.

Tomado pela emoção, Daniel correu até Seacrest para um abraço comemorativo. Porém, seu entusiasmo levou a melhor, fazendo com que o anfitrião perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Daniel exclamou em estado de choque: “Oh meu Deus!” Mas Seacrest rapidamente lhe garantiu: “Estou bem, estou bem”, rindo do incidente enquanto o público explodia em aplausos.

O locutor interveio, aconselhando Daniel com humor a “pegar leve com nosso anfitrião” enquanto Seacrest recuperava o equilíbrio. Seacrest revelou então que os ganhos totais de Daniel totalizaram $ 71.950, parabenizando-o pela vitória. Enquanto Daniel continuava a se desculpar, Seacrest brincou: “Não se preocupe, adorei!”

A troca divertida continuou enquanto Seacrest fingia mancar e brincava com Vanna White: “Você vai ter que assumir o controle”. Ele até zombou dos futuros competidores, dizendo: “Por favor, se você ganhar, me pegue, me jogue, me ataque, estou totalmente bem com isso.” No entanto, White aconselhou de brincadeira: “Não dê ouvidos a ele!”