Sabrina Carpenter reage quando a vovó viral C experimenta sua bebida Dunkin ‘

tiktok Carol Chapman também conhecida como avó cmais conhecido por revisar alimentos, experimentados recentemente Sabrina Carpinteiro por tempo limitado Bebida Espresso Dunkin’ Brown Sugar Shakin’que chegou às lojas em 31 de dezembro de 2024 e o criticou. Desde então, a cantora de “Espresso” reagiu à crítica da vovó C sobre sua bebida. Como tal, os fãs estão se perguntando o que Carpenter tinha a dizer sobre a crítica de Chapman sobre a bebida.

Isso é tudo que você precisa saber.

Sabrina Carpenter responde ao TikToker Vovó C

Vovó C enviou um vídeo do TikTok no qual ela foi vista experimentando a bebida Sabrina Carpenter e Dunkin’s Brown Sugar Shakin ‘Espresso. O TikToker destacou o sabor do café da bebida e comentou o quão “forte” o sabor era.

Ele então mencionou que a bebida era “boa” e “cremosa”. No entanto, Chapman admitiu não saber muito sobre a própria Carpenter ou por que a bebida recebeu o nome dela. Ele prometeu aos telespectadores que leria sobre Carpenter assim que chegasse em casa.

Carpenter comentou mais tarde sobre o vídeo“Eu te amo, vovó C”, ao que o TikToker respondeu dizendo: “Eu te amo”. Os internautas também apreciaram a crítica da vovó C sobre a bebida “Vovó C, você está MATANDO!”, escreveu um usuário. “Alguém deixou a vovó C promover a próxima bebida Dunkin’”, comentou outro usuário. Vovó C tem atualmente 32,9 mil seguidores no TikTok, no momento em que este livro foi escrito.

Carpenter e Dunkin’ introduziram a bebida pela primeira vez por tempo limitado, por meio de uma campanha publicitária. vídeo chamado “Shake That Ess”. Este é o bordão dito por Carpenter e outros atores do vídeo. De acordo com Dunkin site oficialEste vídeo da campanha foi dirigido por Dave Myers e feito em parceria com Ben Affleck e a organização de Matt Damon, Artists Equity.

Apresentando um gole suave e espumoso, esta bebida é servida fresca na mão, atrás do balcão, usando uma coqueteleira Espresso dedicada. Os ingredientes incluem notas de café expresso intenso, leite cremoso de aveia e açúcar mascavo.