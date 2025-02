Sacha Baron Cohen comenta a foto do Dia dos Namorados da antiga ilha Fisher

Fisher IslandA publicação do Dia dos Namorados atraiu uma resposta surpreendente de seu ex -hanband, Sacha Barão Cohen. A atriz compartilhou uma foto de uma sessão recente e Cohen deixou um elogio em um comentário por baixo. Sua troca ocorre um ano depois que eles anunciaram seu divórcio, por isso é uma rara interação pública entre o ex -parceiro.

Aqui está uma olhada mais de perto a foto de Fisher e o comentário de Cohen no Instagram.

Depois que Sacha Baron Cohen e Isla Fisher anunciaram seu divórcio em abril de 2024, eles mantiveram muito coisas particulares. No entanto, a anterior parcialidade chegou recentemente às manchetes com uma rara interação nas redes sociais. Em InstagramFisher compartilhou o clique de um dia dos namorados com um mini vestido rosa, deitado em lençóis pretos. Cohen levou os comentários para parabenizá -la, escrevendo: “A incrível sessão de fotos”. Fisher respondeu simplesmente com um rosto sorridente e “obrigado”.

Essa rara interação ocorre após a separação do casal, que anunciou através de uma declaração conjunta no ano passado, reconhecendo sua decisão de terminar o casamento após cerca de 13 anos. Eles escreveram: “Depois de um longo jogo de tênis … estamos finalmente descendo nossas raquetes. Em 2023, nos apresentamos para pôr um fim ao nosso casamento” (através de E! Notícias). Eles também enfatizaram seu compromisso com seus filhos e solicitaram privacidade enquanto navegavam para a transição. A ex -casal, que se conheceu em 2001 e se casou em 2010, manteve seu relacionamento fora dos olhos do público na maior parte.

A troca amigável ocorreu em meio aos rumores de que sua divisão havia tomado uma guinada amarga. Um relatório recente de Correio diário Ele sugeriu que Cohen estava “furioso” e sentiu “completamente traído” após a entrevista de Fisher em 8 de fevereiro da entrevista do Sunday Times. No entanto, uma fonte negou essas declarações, dizendo Página seis que os dois estão em boas termos, pois encerram seu divórcio e dividem sua fortuna de US $ 75 milhões.