Sacramento Kings x Philadelphia 76ers: como assistir à transmissão ao vivo da NBA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Philadelphia 76ers @ Sacramento Kings

Registros atuais: Filadélfia 13-17, Sacramento 14-19

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia

Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia TV: NBC Sports Califórnia

NBC Sports Califórnia Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 34,45

O que saber

Os 76ers estão 9-1 contra os Kings desde novembro de 2019 e terão a chance de ampliar esse sucesso na quarta-feira. O Philadelphia 76ers permanecerá na estrada para enfrentar o Sacramento Kings às 22h00 horário do leste dos EUA no Golden 1 Center. Os 76ers podem querer um pouco de aderência neste jogo, já que o time teve 19 derrotas na segunda-feira.

Os 76ers marcaram o maior número de pontos em toda a temporada. Eles prejudicaram os Trail Blazers com uma vitória retumbante por 125-103. Para quem acompanha em casa, essa é a maior vitória que a Filadélfia alcançou desde 16 de dezembro de 2023.

Entre os líderes do ataque estava Joel Embiid, que quase fez uma dobradinha com 37 pontos e nove rebotes. O jogo foi o terceiro consecutivo com pelo menos 30 pontos.

Enquanto isso, os Kings finalmente respiraram depois de seis derrotas consecutivas. Eles saíram com uma vitória por 110-100 sobre o Mavericks na segunda-feira. A vitória foi ainda mais espetacular visto que o Sacramento perdia por 18, faltando 0:50 para o final do primeiro quarto.

De’Aaron Fox foi o destaque ofensivo do confronto, ao fazer 13 de 23 a caminho de 33 pontos, mais seis assistências e seis rebotes. Ele está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em três jogos consecutivos.

Os Kings quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 18 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Mavericks derrotaram apenas dois.

O Philadelphia tem tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, vencendo seis dos últimos sete jogos, um grande salto em relação ao seu recorde de 13-17 nesta temporada. Quanto ao Sacramento, a vitória encerrou uma seca de cinco jogos em casa e levou o time para 14-19.

As duas equipes no jogo desta quarta-feira não só venceram os últimos jogos, como também cuidaram dos apostadores e cobriram o spread. Olhando para o futuro, os Kings são os favoritos neste confronto, já que os especialistas esperam uma vitória por 6,5 pontos. Esta disputa será a 11ª consecutiva como favorito (até o momento nesta reta eles têm um recorde de 3-7 contra o spread).

Os 76ers perderam para os Kings quando os times jogaram pela última vez em março de 2024, caindo por 108-96. Os 76ers conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

Sacramento é um sólido favorito de 6,5 pontos contra o Filadélfia, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Kings como favoritos de 7 pontos.

O acima/abaixo é de 223,5 pontos.

História da série

Filadélfia venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o Sacramento.