Sahaja Samrudha lança calendário 2025 celebrando a culinária verde e apresentando pratos tradicionais do Estado

Continuando sua prática de fazer calendários destacando o patrimônio agrícola, a Sahaja Samrudha, organização que promove a agrodiversidade, lançou um calendário único para 2025 retratando as cozinhas verdes no estado.

Apresentado como um guia de vegetais esquecidos, o calendário destaca os sabores da zona rural de Karnataka, apresentando pratos como Upsaaru, Bassaru, Soppinasaaru, etc. que são considerados mais do que apenas refeições, de acordo com Krishnaprasad do Sahaja Samrudha.

“Eles representam uma tradição enraizada na terra e os pratos feitos com vegetais de folhas verdes são básicos em muitos lares”, disse Krishnaprasad.

Cultivadas em quintais abertos ou colhidas à beira de estradas, as folhas verdes sublinham a profunda ligação da população rural ao seu ambiente e à paisagem em que vivem, disse ele.

Um aspecto único do calendário é a riqueza de informações sobre a diversidade verde. De acordo com Sahaja Samrudha, poderia exceder centenas de variedades sobre as quais não se sabe ou documenta muito.

A nova geração que cresce com uma dieta pouco saudável de fast food está gradualmente se desconectando das cozinhas verdes locais e tradicionais, e este calendário é uma tentativa de ajudar a reconectá-los com uma tradição que não é apenas sustentável, mas também ecológica, disse a Irmã Krishnaprasad. .

Embora a exposição geral a vegetais seja limitada a espinafre, methi, pudina ou folhas de hortelã, dezenas de vegetais foram eliminados ao longo dos anos devido ao uso generalizado de herbicidas. No entanto, os defensores dos vegetais afirmam que os vegetais são a melhor cura para muitas doenças, dadas as suas propriedades fitoterápicas ou medicinais.

O aloe vera está de volta e tem um impulso comercial nos tempos atuais, mas há outros como manjericão sagrado, folhas de feno-grego, pennywort indiana, hortelã mexicana, etc. que são classificados em folhas medicinais. Além disso, existem algumas chamadas ervas daninhas comestíveis, que incluem espinafre de folha de cobre, espinafre aquático, erva-moura, chakra muni, tumbe e espinafre do Ceilão, para citar alguns.

O calendário, que foi publicado em colaboração com a NABARD, lança luz sobre vegetais comumente usados ​​e folhas de árvores comestíveis com exemplos de delícias culinárias que podem ser servidas com vegetais. Isso inclui seege soppu saaru, dosa de folhas de ganja, bolo de folhas de amaranto vermelho, palak momos, etc.

Para fazer pedidos, você pode entrar em contato com Krishnaprasad pelo telefone 98808 62058.