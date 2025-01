Sahrul Gunawan pede ao Tribunal Constitucional que cancele os votos do candidato Dadang-Ali Syakieb em West Bandung Pilbup

Jacarta – A dupla de candidatos a regente e vice-regente de Bandung Regency 2024 Serial Number 01 Sahrul Gunawan e Gun Gun Gunawan questionou a mudança de funcionários realizada pelo candidato a regente de Bandung Regency Serial Number 02 Dadang Supriatna em 22 de março de 2024 ou seis meses antes das eleições de 2024.

Leia também: Anwar Usman cai e é hospitalizado, audiência de disputa eleitoral regional do Painel 3 de 2024 adiada

Dadang Supriatna é o regente titular da Regência de Bandung. A ação está registrada como Processo nº 85/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Isto foi revelado na audiência de exame preliminar da Disputa sobre os Resultados das Eleições Gerais do Regente de 2024 (Regente PHPU), que foi realizada pelo Painel de Juízes 1 liderado pelo Presidente do Tribunal Constitucional, Suhartoyo, acompanhado por dois membros, nomeadamente os juízes constitucionais Daniel Yusmic P. Foekh e M. Guntur. Hamzah no edifício do Tribunal Constitucional, Jacarta, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Leia também: Hoje o Tribunal Constitucional realizou a primeira audiência do processo eleitoral regional de 2024, houve o processo de Risma nas eleições para governador de Java Oriental

Através do seu advogado, Bambang Wahyu Ganindra, o casal Sahrul-Gun apresentou a petição principal relativa às violações do disposto no artigo 71.º, n.º 2, da Lei 10/2016.

“É vedado ao Governador ou Vice-Governador, ao Regente ou Vice-Regente e ao Prefeito ou Vice-Prefeito substituir dirigentes 6 (seis) meses antes da data de determinação da dupla de candidatos até o final do mandato, salvo se obtiverem aprovação por escrito do Ministro”, disse Bambang ao ler o pedido. PHPU do regente.

Leia também: Quatro ações judiciais de disputa eleitoral regional de Banjarbaru registradas no Tribunal Constitucional, a serem implementadas esta semana!

Bambang explicou que Dadang Supriatna, como regente titular de Bandung da dupla candidata a regente e vice-regente da Regência de Bandung número de série 02, deveria compreender as consequências da violação deste artigo. Assim, deverá ser aplicada a sanção de cancelamento da sua candidatura prevista no artigo 71.º, n.º 5, da Lei 10/2016.

“Caso o Governador ou Vice-Governador, o Regente ou Vice-Regente e o Vice-Prefeito ou Vice-Prefeito na qualidade de titular viole o disposto nos parágrafos (2) e (3), o titular estará sujeito à pena de cancelamento como candidato pela KPU provincial ou pela regência/cidade da KPU”, disse Bambang.

“Com esta disposição, Bandung Regency Bawaslu é obrigado a recomendar ao Requerido a desqualificação do Cabup 02 antes ou depois de ser nomeado Candidato a Regente”, continuou ele.

Além disso, continuou Bambang, o candidato 02 também se beneficiou do uso de seu logotipo pessoal em todos os programas e atividades do Governo Regencial de Bandung (Pemkab), que foi então usado como logotipo de campanha durante as eleições regionais.

Desde 19 de junho de 2024, Cabup 02, que ainda atua como Regente de Bandung, publicou uma logomarca se autodenominando para as Eleições Regionais de 2024, o que significa que desta vez faltam três meses para o cronograma de nomeação de Cabup como Casal Candidato a Regente e Vice-Regente da Regência de Bandung em 2024 Número de série 02 Dadang Supriatna e Ali Syakieb.

Outra violação também postulada, continuou Bambang, foi cometida pelo candidato número 02, ou seja, estar presente nas mesas de voto usando símbolos idênticos às roupas que vestia para influenciar os eleitores.

Depois, o seu partido também esteve presente sem direitos/convites durante a actividade de recapitulação da contagem de votos a nível distrital da Regência de Bandung.

“A KPU alertou a população, mas não implementou o aviso. “Bawaslu nem sequer aplicou sanções à KPU por não implementar o candidato número 02”, disse Bambang.

Portanto, o peticionário solicita que a Corte anule a Decisão número 2.471 da KPU da Regência de Bandung relativa à determinação dos resultados da votação da eleição de 2024 dos candidatos a regente e vice-regente de Bandung, na quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 17h14 WIB, em em conexão com a aquisição de votos da dupla candidata a regente e vice-regente da Regência de Bandung em 2024. 2024 Número de série 02 Dadang Supriatna e Ali Syakieb na eleição de regente e vice-regente da Regência de Bandung em 2024.

Além disso, o Decreto da KPU da Regência de Bandung número 1.458 de 2024 relativo à determinação de pares de candidatos para a eleição de regente e vice-regente de Bandung em 2024, datado de 22 de setembro de 2024, é cancelado e o Decreto da Regência da KPU de Bandung número 1.459 de 2024 Quanto à determinação dos números de série de Pares de Candidatos para Eleição de Regente e Vice-Regente Bandung 2024 datado de 23 de setembro de 2024 sobre a desqualificação da participação da dupla de candidatos a regente e vice-regente da Regência de Bandung em 2024 Número de série 02 Dadang Supriatna e Ali Syakieb na eleição de regente e vice-regente da Regência de Bandung em 2024.

“Determinação da aquisição de votos do par de candidatos a regente e vice-regente de 2024 da Regência de Bandung, número de série 01 Sahrul Gunawan e Gun Gun Gunawan é 827.240 votos e o par de candidatos a regente e vice-regente de 2024 da Regência de Bandung, número de série 02 Dadang Supriatna e Ali Syakieb tem 0 votos”, concluiu.