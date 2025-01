Saia às ruas em diferentes cidades contra a lei de segurança

Mobilização nacional contra a lei de segurança em Roma e em dezenas de cidades italianas. A iniciativa foi apoiada pela Amnistia Internacional Itália em conjunto com a rede “No Security Bill – A Full Regime”.

“Tire as mãos da democracia do nosso país. Vamos parar o regime. Há um mau clima que pretende assustar aqueles que discordam e aqueles que se manifestam. Mas não temos medo”: estes são os slogans da lei de proibição de segurança que foi aprovada no praça de Roma, na área central a poucos metros do Senado. “Vamos trazer 100 mil luzes contra as trevas do regime”, lema da Rede, que organizou um desfile de tochas em frente a locais simbólicos dos municípios italianos. Para um “dia prolongado” contra a lei de segurança, foram organizados protestos em várias cidades, incluindo Roma, Empoli, Bolonha, Nápoles, Reggio Emilia, Asti. Na capital, algumas centenas para um comício na Piazza Sant’Andrea della Valle. Entre outros, estiveram presentes a Anpi, a Amnistia, a CGIL e, pelo Partido Democrata, a deputada Cecilia D’Elia e o secretário de Roma Dems Enzo Foschi. Uma bandeira palestina e uma bandeira com símbolo anarquista também tremulavam na praça.

Sente-se esta noite pelas associações e pela CGIL na Piazza del Plebiscito, em Nápoles, contra o projeto de lei de segurança. As siglas incluem Amnistia Internacional, Insurgencia, Possibile, Rifondazione Comunista, La Comune, Associação Palestina. “100 mil luzes contra as trevas do regime para o comício de 1º de fevereiro. Sem medo da lei”: é o texto escrito em um banner exposto em frente à sede da prefeitura.

“Neste momento é importante – disse Nicola Scotta do Insurgency – manter muita atenção sobre uma questão importante como a lei de segurança. Acreditamos que neste momento existe um clima muito difícil no país, feito de repressão”, ele acrescentou. discriminação”. “Estamos com a Rede contra o decreto de segurança – disse o secretário-geral da CGIL Nápoles e Campânia Nicola Ricci – porque esta disposição estabelece setenta novos crimes e endurece as penas. defesa dos direitos sociais e civis, temos segurança o decreto parece ser uma ação antidemocrática em comparação com o direito de manifestação neste país”.

“Este projecto de lei preocupa não só a Amnistia Internacional, não apenas centenas de movimentos da sociedade civil, mas também organizações internacionais, mais recentemente seis relatores da ONU, que expressaram preocupações, que partilhamos plenamente, de que por trás desta palavra ‘segurança’ existe uma agenda repressiva. Um dos mais importantes é o direito ao protesto pela paz, ou seja, expressar dissidência ou pensamento crítico de forma pacífica nas ruas. Isto foi dito por Riccardo Noury, porta-voz da Amnistia Internacional Itália, presente na praça da procissão de tochas contra a lei de segurança em Roma. “É uma disposição que, entre outras coisas, irá aumentar – acrescenta – a população prisional, porque prevê novos crimes, circunstâncias agravantes, alterações de sanções administrativas para infracções penais; que tenderá a centrar-se nas vulnerabilidades, nas marginalidades, nas formas de resistência absolutamente não violentas. Em suma, uma disposição que é contrária aos direitos humanos, e pedimos que esta disposição seja reconsiderada como um todo, porque tal como está escrita, irá seriamente prejudicará os direitos humanos e será um problema com repercussão internacional”, enfatiza.

Reprodução reservada © Copyright ANSA