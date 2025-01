Saif Ali Khan está seguro e fora da UTI, dizem os médicos do Hospital Lilavati

Em meio a preocupações com o bem-estar do ator de Bollywood Saif Ali Khan, o Dr. Nitin Dange, do Hospital Lilavati, confirmou na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) que o ator estava “extremamente bem” e seguro. Ele disse que Saif Ali Khan foi retirado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, os seus movimentos permanecem restritos.

Em conferência de imprensa, os médicos que operaram o ator afirmaram que ele está fora de perigo e não há problemas de paralisia.

O Dr. Niraj Uttamani disse que foi o médico que conheceu Saif Ali Khan na primeira hora após sua lesão. “Ele tinha sangue por toda parte. Mas entrou como um leão com seu filho pequeno. Ele é um verdadeiro herói. Ele está bem no momento. Seus parâmetros melhoraram. Ele será transferido da UTI para uma enfermaria especial. Manteremos visitantes “Queremos que ele descanse”, acrescentou.

Enquanto isso, o Dr. Dange disse que foi aconselhado a descansar devido aos ferimentos nas costas que podem causar infecção. Saif Ali Khan está bem e não apresenta sintomas, acrescentou.

“Ele está excelente. Fizemos ele andar. Não houve nenhum problema, dor ou qualquer outro sintoma. Olhando vários parâmetros, incluindo lesões e feridas, é certo que ele será retirado da UTI. A única coisa que temos aconselhou-o a descansar um pouco, devido às feridas, principalmente nas costas, que podem causar infecção”, disse Dange.

O médico disse ainda que a lesão na coluna dos atores foi reparada e, portanto, são recomendadas restrições de circulação e restrições aos movimentos dos visitantes para uma recuperação mais rápida. “As mãos dele tinham dois ferimentos. Um deles no pescoço, que foi reparado com cirurgia plástica. Operei a coluna, onde o objeto pontiagudo ficou alojado e por onde saiu o líquido. Agora está reparado.” Dr. Dange disse aos repórteres após a conferência de imprensa.

Hoje cedo, a Polícia de Mumbai disse ter apreendido uma parte da espada extraída das costas de Saif, enquanto os esforços para recuperar a parte restante ainda estão em andamento.

A polícia de Mumbai prendeu na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) uma pessoa em conexão com um ataque à estrela de Bollywood Saif Ali Khan em sua residência em Bandra. A pessoa foi levada à delegacia de Bandra para mais interrogatórios.

A polícia de Mumbai também disse que o acusado envolvido no ataque ao ator de Bollywood Saif Ali Khan foi visto pela última vez perto da estação ferroviária de Bandra e uma busca estava em andamento para prendê-lo. A polícia suspeita que após o incidente, o suspeito pegou o primeiro trem local da manhã e seguiu em direção a Vasai Virar. As equipes da polícia de Mumbai estão vasculhando as áreas de Vasai, Nalasopara e Virar.