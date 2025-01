Saif Stabb

Em um desenvolvimento significativo na investigação do ataque esfaqueado contra o ator de Bollywood Saif Ali Khan, a polícia de Mumbai na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) disse que o teste de reconhecimento facial do réu preso, Mohammad Shariful Islam Shehzad, obteve uma coincidência positiva .

O teste confirmou que Shehzad é o indivíduo visto nas imagens de CCTV relacionadas ao incidente, disse a polícia.

Outro oficial citado por Pti Ele disse que a tecnologia de reconhecimento facial desempenhou um papel fundamental na classificação do caso.

Segundo a polícia, Shariful supostamente invadiu o 12º andar de Bollywood Star nas primeiras horas de 16 de janeiro e o esfaqueou seis vezes antes de fugir do local.

Ele foi preso da cidade vizinha de Thane três dias depois. Um tribunal de Mumbai na quarta -feira (29 de janeiro) enviou o acusado para a custódia judicial de 14 dias.

Após o ataque com a faca, Khan foi admitido no Hospital Lilavati, onde foi submetido a duas cirurgias. Ele recebeu alta do hospital particular em 21 de janeiro.

