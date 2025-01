Salas de oração e banheiros públicos abertos no aeroporto de Tiruchi

Durai Vaiko, membro do Tiruchi Lok Sabha, inaugurou no domingo uma sala de orações no lado de desembarque do Aeroporto Internacional de Tiruchi. O Diretor do Aeroporto G. Gopalakrishnan e outros funcionários do aeroporto estiveram presentes durante a inauguração. Outra sala de oração foi aberta no lado das partidas domésticas. O Sr. Durai Vaiko ofereceu orações por alguns minutos junto com algumas pessoas dentro da sala de oração.

Um comunicado de imprensa das autoridades aeroportuárias de Tiruchi afirmou que novos banheiros públicos foram abertos no ponto de partida para garantir conforto e facilidade de acesso a todos os visitantes. Os sanitários estão equipados com sanitários de última geração que garantem higiene e conforto.

Foi dada especial atenção à acessibilidade com elementos como rampas, barras de apoio e portas mais largas para facilitar a sua utilização por pessoas com mobilidade reduzida. Os banheiros possuem iluminação de baixo consumo e uma equipe de limpeza garantirá a limpeza 24 horas.