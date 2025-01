Saldo adicional gratuito de IDR 35k do SeaBank, siga este método!

Jacarta – SeaBank apresenta uma promoção especial para seus usuários! Com o programa “Convidar Amigos”, você pode obter um saldo adicional de até IDR 35.000 para cada amigo que você convidar com sucesso para participar. Esta promoção será válida de 1º a 31 de janeiro de 2025, então não perca esta oportunidade.

Abaixo estão os detalhes e mecanismos para participar desta interessante promoção:

