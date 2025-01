Salma Salsabil e DiMansyah Laitupa casaram-se oficialmente com nuances tradicionais javanesas

Surabaia, AO VIVO – O famoso casal de cantores, Salma Salsabil e DiMansyah Laitupa, amarrou oficialmente a sagrada promessa de casamento em um evento caloroso. A procissão nupcial decorreu solenemente com um grosso envoltório tradicional javanês, reflectindo a riqueza da cultura do arquipélago.

Salma Salsabil parecia elegante em um elegante kebaya preto, enquanto DiMansyah Laitupa parecia elegante em um Beskap preto combinando. A harmonia da aparência de ambos atrai elogios dos convidados presentes. Role ainda mais.

O evento realizado em Surabaya contou com a presença de familiares, amigos e diversos colegas da indústria musical. A atmosfera feliz irradiava da ascensão das redes sociais, alguns convidados. O famoso fotógrafo Moriz compartilhou o momento especial nos stories do Instagram com uma foto sua com os noivos. Escreveu uma saudação calorosa: “Feliz abençoado, amor sekebon“

Para não esquecer, Nino Kayam, integrante do grupo musical executado, também compartilhou entusiasmo por meio de um pequeno vídeo nas histórias do Instagram. “Convite. Parabéns @salmasalsabil12 e marido“, escreveu.

Salma Salsabil e DiMansyah Laitupa eram conhecidas do público através do evento de busca de talentos para ídolos indonésios. Salma, com voz plena de gratidão, conseguiu cativar o coração do público e se tornou uma das finalistas lembradas pelo seu aspecto emocionado. Depois do Idol, ele continuou sua carreira no mundo da música lançando diversos singles que foram calorosamente recebidos por seus fãs, conhecidos como Salmine.

Enquanto isso, DiMansyah Laitupa também mostrou sua experiência como cantora. Com uma voz suave e técnica vocal madura, ele continuou a fazer conquistas no mundo da música. Sua personalidade educada e modesta o tornou querido por muitos fãs.

A jornada amorosa do casal está sob os holofotes do público depois que DiMansyah pediu Salma em casamento em 12 de janeiro de 2025. A procissão do aplicativo que aconteceu simplesmente na frente de uma grande família exala calor e profunda impressão, que reflete a personalidade de seus dois simples, mas amorosos uns.

Parabéns a Salma Salsabil e DiMansyah Laitupa pelo casamento. Esperamos que a felicidade sempre acompanhe seus passos na construção de uma casa.