Salvar, mas o bubight bubight bubight

Yakarta, vivo – A política do Presidente Pabowo Subianto na busca de eficiência, reduzindo vários orçamentos, o aparato civil do estado (ASN) também estava dentro da Agência de Pessoal do Estado (BKN).

Isso pode ser visto a partir da nota do Departamento de Secretário do BKN número 27/PR/01.03/nd/a/2025, datado de 30 de janeiro de 2025, que contém o monitoramento das instruções do ministro presidencial e finanças com relação à despesa Eficiência na implementação do APBN em 2025.

Onde as regras numeradas 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 que também afetam o orçamento operacional do Escritório, até contribuem para 10 ordens para a eficiência do uso de instalações e infraestrutura BKN no ambiente BKN.

“Os funcionários associados de alto risco receberam um máximo de 10 litros de combustível por dia útil”, conforme citado no regulamento no primeiro ponto de eficiência em BKN, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Then, the second step, the Pratama leadership officer and the main expert functional officer did not obtain the BBM allocation as of February 1, 2025. Third, the allocation of the leadership banquets budget was eliminated, and the fourth, the fourth, Namely, A alocação da alocação da atribuição de artigos de papelaria do escritório (ATK), materiais de computador e equipamento doméstico As escadas do escritório também foram eliminadas.

Além disso, o quinto é a alocação orçamentária para instalações e infraestrutura na forma de aquisição de móveis, equipamentos e máquinas, e a renovação da sala também foi abolida. Sexto, a alocação de eletricidade, água, alocação de orçamento por telefone, serviços de entrega de cartões, equipamentos e máquinas/dispositivos/dispositivos de computador é reduzida.

Então, sétimo, a impressão de documentos pode usar a troca de fotocopiadores disponíveis, o oitavo, a saber, a operação do carro de coleta de funcionários foi abolida. Nono, o custo de alugar plantas ornamentais, buquês, tendas, ambiente, controle de pragas, aquascape e wa blast são eliminados.

“Décimo, a operação do elevador, o ar condicionado/ar condicionado central estará em operação parcial”, disse ele.

Sabe -se que anteriormente, o chefe da Agência de Pessoal do Estado (BKN), disse Zudan Arif, a direção da eficiência orçamentária de acordo com as instruções do Presidente Pabowo Subianto, deve ser adaptada por todos os ASN para executar suas funções para poder poder ser capazes trabalhar de maneira eficaz e eficiente.

“Essa eficiência orçamentária é uma porta de abertura que pode ser usada como uma oportunidade de ouro para a implementação de um sistema de trabalho mais moderno, continuando a aperfeiçoar um digérico digital melhor”, disse Zudan em seu comunicado, citado na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.