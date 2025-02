Salvini: “Burka e gênero não são Europa”. Orban: “Trump mudou tudo, somos o futuro”

“Em vez de pensar nos trabalhadores alemães, o Genius Scholza disse que queria enviar unidades nascidas na Groenlândia: espero que os eleitores alemães assumam Scholz e lhe desse uma maneira na Groenlândia, a pobre Groenlândia. Apoiamos as forças patrióticas na Alemanha, apoiamos as forças patrióticas na Alemanha, França, em todos os lugares. Menos Europa, mais liberdade”

“Trump nos mostrou que um novo mundo é possível: não é uma UE que legitima os estados, mas afirma que legitima a Europa que de outra forma não existiria. BurkE não há EuropaO terror de gênero e islâmico não é a Europa ”, disse Salvini, buscando um evento.” Faça em nossa casa o que Trump faz nos EUA em alguns dias“Ele acrescentou.

Ao abrir seu discurso, ele agradeceu ao líder da liga “Todo mundo por seu apoio durante o processo judicial, que durou três anos, acusado de sequestrar por bloquear o desembarque de imigrantes ilegais na Itália. No final, fui libertado, nos vencemos. Eles perderam Pedro Sanchez e as ONGs de esquerda que cumprimentamos. Bye Bye Pedro, Bye Ong, vivo a liberdade ”.

“É hora de ser popular com a aliança com os socialistas em todos os lugares: é hora de escolher onde ficar. Tem que escolher se deve estar com o passado Soros ou o futuro Elon MUsk“Salvini disse.

Na cúpula “Make Europe Great Anop”, hoje no auditório do hotel Marriott em Madri, existem Representantes de 14 páginas 13 países que fazem parte dos patriotas, Lembrou -se do slogan criado pelo Orbán por sua presidência no serviço da UE há seis meses e parafraseou a “bruxa” de Trump em “Mega”, ou novamente fez a Europa, o slogan que correu Elon Musx no X.

“O tornado de Trump mudou o mundo: agora somos mainstream. Ontem tínhamos passado, loucura, agora somos o futuro. Somos muitos, fortes e grandes. Agora a equipe é muito unificada. A Hungria é um teste de vida que é possível que possamos fazê -lo ”, disse Orban intervindo no cume.

“Não estamos aqui como indivíduos, mas como uma força poderosa e unidos a única visão de otimismo para o futuro. Amigos, somos o futuro! “A maioria no atual governo quadripartido garantiu que” tempo do líder “, como Emmanuel Macron e Pedro Sanchez, acabou”. A resposta é sim, faremos a Europa novamente “tranquilizada.

Então Wilders acrescentou: “Você foi o primeiro com o reconquista a recusar o Islã e restaurar a rica herança do cristianismo em seu país. E nunca vamos esquecer. Portanto, este é o motivo Somos grandes admiradores da Espanha. Você foi o primeiro a fazer a Europa novamente. A Espanha permanecerá na Espanha, a Holanda permanecerá na Holanda, com nossa identidade e nossa cultura: nunca seremos países islâmicos ”.

Durante a intervenção final da Convenção de Madri, Santiago Abascal, líder Vox e presidente do Patriótico Europeu, ele disse: Um muro da Europa diante do progresso do islamismo. Estamos prontos para repeti -lo. ”

