Salvini: “Desde novembro, a alarmante escalada de ações contra as ferrovias”

“No dia 28 de novembro de 2024, nas primeiras horas da manhã, na sede do balneário Italferes, algumas pessoas entraram ilegalmente nas instalações da empresa destinadas ao estacionamento gratuito e, ao colocarem muito rapidamente materiais inflamáveis, provocaram um incêndio em 17 empresas e particulares. veículos. A apenas dois dias atrás, outro incêndio criminoso ocorrerá, causando a queima de dois cadáveres de carros que já foram parcialmente destruídos em 3 de dezembro de 2024 em alguns blogs marginais, anarco-insurrecionistas assumiram a responsabilidade pelo ataque criminoso, desde então nós testemunhamos uma escalada alarmante que nunca quisemos enfatizar quando esperávamos obter informações mais precisas.” O ministro dos Transportes, Matteo Salvini, disse isso em uma reunião urgente. à Câmara dos Deputados sobre a situação da malha ferroviária nacional.

“Expresso o meu apoio aos funcionários dos Caminhos de Ferro do Estado e aos homens da polícia que todos os dias se dedicam a atividades delicadas. Ao mesmo tempo, quero agradecer aos meio bilhão de viajantes que escolheram os trens do nosso país em 2024 .” “, acrescentou o ministro dos Transportes.

“Tenho o prazer de confirmar a reabertura da ferrovia Frejus até ao final de março, como prometido”, anunciou Salvini.

“Deixem-me destacar outro aspecto, que é a manutenção extraordinária. Aumentámos os recursos deste capítulo para 3,3 mil milhões de euros em 2023. Um aumento face ao valor médio dos últimos 5 anos, que era de 2,9 mil milhões de euros. acumular para manutenção de rotina Ou seja, estamos trabalhando porque este país não pode tolerar mais pontes Morandi”, disse o ministro dos Transportes.

“Em 2024, o sector dos transportes registou 626 greves. Mais de uma por dia. aqueles que já pediram mais greve no próximo fim de semana, farão questão.” O ministro dos Transportes, Matteo Salvini, disse isso em um briefing urgente à Câmara dos Deputados sobre a situação da rede ferroviária nacional.

Schlein: “Desculpe pelo transtorno causado pelos trens”



“A oposição pede há meses informações sobre as razões da interrupção da rede ferroviária.” Foi assim que começou o discurso de Ella Schlein após a informação urgente do Ministro dos Transportes Matteo Salvini sobre a situação da rede ferroviária nacional. “Quando é que Giorgia Meloni pede desculpas aos italianos, quando é que ela pede desculpas pelos transtornos aos cidadãos e estudantes – acrescentou -. Estamos falando também de uma falha total na coordenação de informações, de procedimentos excessivamente complicados de reembolso de dinheiro”. Salvini “não tem a credibilidade, mas sim a responsabilidade de garantir o transporte deste país – continuou -. Não é possível que a única transferência que lhe interessa seja a do Ministério do Interior. para lhe confiar esta tarefa, ela deve resignar-se”. Não há um resumo dos dados acumulados a cada dia. Calculamos uma média de 20 mil minutos de atraso por dia – continuou Schlein –. Mesmo durante as férias de Natal, no verão, tivemos desastres. Você quer culpar a oposição por isso, pelos atrasos dos trens, pelos pregos?”

Escalada de ações contra ferrovias



“No dia 11 de janeiro de 2025, às 7h11, Freccia 9515” devido a “uma interrupção da linha de energia com fio rompido e pantógrafo danificado. Por este motivo, o movimento entre as estações afetadas foi interrompido”, acrescentou. “Imagens do sistema de câmeras mostraram um sujeito externo na área afetada pela ocorrência da primeira anomalia. O homem capturado pelas câmeras se movia entre os trilhos acompanhando as faíscas.” “No dia 13 de janeiro de 2025, na linha de alta velocidade Roma-Nápoles, às 7h05, foi detectada uma falha na chave Gricignano – acrescentou -. Após a intervenção dos técnicos da RFI, foi possível imobilizar a chave e permitir assim a restauração gradual da circulação.” “No dia 14 de janeiro, foi detectada uma violação da ferrovia entre Valdarno Sud e Arezzo Nord – continuou Salvini -. A operação continuou com os regulamentos das 9h20 às 10h37. :02 com perda de controle acima dos sujeitos No mesmo dia, foi detectada uma queda de energia na linha de bonde entre Roma Termini, que afetou todas as linhas ferroviárias “Em 15 de janeiro, o grupo FS. apresentou uma denúncia detalhada que afirma a possível rastreabilidade dos episódios a atividades que visam deliberadamente os ativos da empresa”, continuou. “No dia 16 de janeiro, os trabalhadores da RFI responsáveis ​​pela manutenção da tração elétrica em Mântua encontraram uma corrente anti-roubo de bicicleta no cabo elétrico da catenária “, concluiu, enquanto em Valdarno Sud foi detectado outro incidente de roubo perto de Roma Aurelia.

