Salvini: “Menor mais liberdade, Scholz vai para a Groenlândia”

“Em vez de pensar nos trabalhadores alemães, o Genius Scholza disse que queria enviar unidades nascidas na Groenlândia: espero que os eleitores alemães assumam Scholz e lhe desse uma maneira na Groenlândia, a pobre Groenlândia. Apoiamos as forças patrióticas na Alemanha, apoiamos as forças patrióticas na Alemanha, França, em todos os lugares. O vice -primeiro -ministro e líder da liga disse, Matteo Salvini, afetando os eventos dos patriotas em Madri.

“Trump mostrou que um novo mundo é possível: não é uma UE que legitima os estados, mas afirma que legitima a Europa que de outra forma não existiria. Burka não é a Europa, o terror de gênero e islâmico não é a Europa ”, disse Salvini, interferindo, interferência, interferência, interferência, interferência, alcance, interferindo, interferindo, interferindo, interferindo, interferindo, interferindo, interferindo, dizendo Salvini que atingiu Salvini, ele, ele interveio ”, disse Salvini, disse Salvini, e interveio que Salvini estava intervindo. para um evento. “Aqui em Madrid falar sobre trabalho, jovem, segurança, futuro, mudar da Itália com nossos aliados europeus para fazer o que Trump está fazendo nos EUA em alguns dias”, acrescentou.

Ao abrir seu discurso, ele agradeceu ao líder da liga “Todo mundo por seu apoio durante o processo judicial, que durou três anos, acusado de sequestrar por bloquear o desembarque de imigrantes ilegais na Itália. No final, fui libertado, vencemos que perdemos Pedro Sanchez e a esquerda que cumprimentamos.

“Está na hora de a aliança ser popular entre os socialistas em todos os lugares: é hora de escolher onde estar. Eles precisam optar por ver se serão sorosos ou o futuro de Elon Musk”, disse Salvini.

Na Soberanity International Summit, “Faça a Europa novamente” no Marriott Hotel em Madri, representantes de 14 páginas 13 países que fazem parte dos patriotas, lembrados do slogan criado pelo slogan Orbán por sua presidência. “In” Mega “, ou tornará a Europa um grande slogan que Elon Musx renomeou no X.

