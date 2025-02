Salvini: “Um bate -papo desagradável, mas outra era política”

Enquanto os contadores legais estão prontos dentro do IDE, em frente a Matteo Salvini ficou engraçado. Entre os insultos que emergiram das casas internas do lado de Giorgio Meloni, “é inchado que me irrita … Fato diário do jornalista) e a narração de seu desafio com a escala. “Não estou em contato, mas não é bom ler certas coisas – o líder da liga garante. Se há algo que remonta ao passado, é mau gosto, mas não é um problema político, porque éramos as frentes. Pequenos comentários lisonjeiros, incluindo o termo “ministro Bimbominkia”, usados ​​pelo giovattista Fazzolari, estão “escritos em outra era política” para a vice -prescrição e é “certo” que “não reflete a idéia atual dos aliados. Giorgia saberá, confirmará isso “.

Salvini, portanto, questionou o primeiro -ministro, cuja irritação por vazamento de relatório foi filtrada por enquanto. Ambos não excederam a breve reunião do Conselho de Ministros, porque o vice -presidente voou para Madri na cúpula européia do Patriot após a conferência da liga. “Se alguém espera que a maioria deles tenha problemas para emitir antigos casas reservadas, é ruim”, explica o líder da liga. Enquanto isso, ele lançou pressão sobre a cobrança de impostos, levantou uma questão política na Lazio Junta sobre a gerência do IDE e disse que serve “clareza para aqueles que parecem estar sob os serviços de inteligência”. Portanto, existem tópicos de comparação com os Aliados, enquanto na Via Della Scrofa, um contador legal é estudado para a publicação dos chalés.

Vários expoentes de IDE pretendem entrar em contato com os garantidores de proteção de dados pessoais, os advogados da parte também estudam este caso do ponto de vista criminoso, e alguns deputados avaliam a possibilidade de causas civis de dano. Fontes de investimentos estrangeiros diretos omitem que “não há correspondência entre os chalés e o conteúdo do livro”. Essas são “entrevistas privadas no bate -papo – eles assistiram ao ministro da Agricultura Francesco Lollobrigida e introduziram uma parceria com a Federação Italiana de Rugby – como pode ocorrer dentro do camarim na fase de uma grande clareira entre algumas partes: foi um Momento em que tínhamos uma liga principalmente com 5 estrelas e em oposição, tomamos decisões radicalmente diferentes e, portanto, também voamos grandes palavras ”. As casas coletadas e publicadas pelo jornalista Giacomo Salvini vão de 2018 a 2024. Há Tommaso Foti, hoje o ministro e depois o líder da Câmara de Grupo, que em 2020 define Benito Mussolini “Giant”, em comparação com o Conte “Pygmine”. . Após um discurso na Câmara do Líder, para sua mensagem, que ele recebeu de Lino Banfi. “A partir de hoje, no meu pequeno, como cidadão italiano, entendi que Ragazza Giorgia está caindo na história e o frágil Silvio está passando por moda !! Lino ”. Existem trocas de mensagens que testemunham a comparação interna.

Meloni, 5 de outubro de 2022, depois de conhecer o Diretor Executivo Nacional da IDE, ele está com raiva de escapar das notícias de sua intenção de não participar do Conselho da UE: “Confrontamos a classe dominante se você puder contar com a classe dominante”. Os chalés também contam as críticas do Ministro da Educação na altitude de Lego Valditar por salários para professores e comentários para retornar à Itália Patrick Zaki. “Por favor, observe – Meloni escreve sobre ele -. Isso é tudo de farinha da minha bolsa. Não deve ser dito, mas é. Você tem que vender uma grande vitória ”. Entre os episódios, também o nascimento da atual Comissão Europeia. Quando se trata das notícias de que o IDE votou contra Ursul von der Leyen, Meloni pede que ela expressasse “sem exagerado porque tenho que manter um bom relacionamento com ela. Então, estou falando de cooperação ”.

