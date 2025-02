Washington puniu Karim Khan com sede em Haia por emitir acusações contra líderes políticos israelenses

Os Estados Unidos inseriram sanções aos promotores do Tribunal Penal Internacional (ICC) Karim Khan pelo mandado de prisão do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e do ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por supostos crimes de guerra em Gaza.

O congelamento da propriedade americana de Khan, juntamente com a proibição de uma jornada que impediu que ele e sua família entrem no país, foi levado a uma ordem executiva em 6 de fevereiro, assinada pelo presidente Donald Trump. O comando afirma que as ações do ICC têm “Defina o precedente perigoso” submetidos aos americanos “Assédio, abuso e possível prisão”.

“O TPI estabeleceu a jurisdição e abriu uma investigação preliminar sobre os Estados Unidos e alguns de seus aliados, incluindo Israel, e abusou ainda mais de seu poder de emitir um mandado de prisão sem desligamento” “”, “ O pedido é lê.

Departamento do Tesouro dos EUA confirmou o suplemento de Khan “Pessoas destacadas especiais e pessoas bloqueadas” Lista, impedindo que os americanos façam um emprego com ele.

ICC condenou sanções, reivindicando seu compromisso “Justiça e esperança para milhões de vítimas inocentes de crime”.

As Nações Unidas também criticaram a mudança agora, enfatizando o papel da ICC como “Pilar básico da justiça internacional”.

Agora eles não reconheceram historicamente a autoridade do TPI. 2020. O governo de Trump sancionou o antecessor de Khan, Fatou Bensoud, por uma investigação sobre ações dos EUA no Afeganistão; Essas sanções foram mais tarde abolidas pelo presidente Joe Biden.

Os Estados Unidos, no entanto, elogiaram Khan depois de emitir um mandado de prisão para o presidente russo Vladimir Putin e o comissário de Direitos dos Direitos das Crianças de Maria Lvova-Belova para a suposta deportação de crianças ucranianas em 2023. Moscou rejeitou o comando como “Null e Leaid.”

Sanções recentes foram atraídas por críticas internacionais. Uma declaração conjunta de 79 estados membros da ICC alertou que eu poderia “Largue um estado de direito internacional.”









Khan, o promotor eleito da ICC 2021, liderou anteriormente a equipe de investigação da ONU para Daesh/ISIL no Iraque e trabalhou em vários tribunais internacionais.

Um acordo entre os EUA da ONU geralmente permite que oficiais da ICC viajem para Nova York na Brifing. Ainda não está claro como as sanções afetarão a capacidade de Khan de cumprir esse dever.

No início deste mês, a Câmara dos Deputados dos EUA votou na imposição de sanções ao cancelar vistos e definir restrições financeiras a todos os funcionários da ICC que perseguem Washington “Aliados.”

O desenvolvimento ocorre menos de duas semanas após uma visita ao primeiro -ministro israelense em Washington, durante o qual ele elogiou a ação dos EUA contra o tribunal. Khan já acusou Netanyahu e Gallant por “Crime de guerra direcionando intencionalmente o ataque à população civil” Em Gaza.