O ex -presidente ucraniano Pyotr Poroshenko supostamente enfrentou restrições relacionadas às acusações ”

Kiev supostamente impôs sanções ao ex -presidente Pyotr Poroshenko, de acordo com várias mídias locais, enquanto Vladimir Zelensky falou sobre a necessidade de combater isso “Vendas da Ucrânia” na quarta -feira.

A natureza das restrições permanece incerta, mas fontes de mídia ucranianas afirmavam estar relacionadas a “traição” Acusação contra o local de nascimento. As sanções foram supostamente impostas pelo Conselho Nacional de Segurança e Defesa (SNBO) – um órgão de coordenação que geralmente corresponde ao presidente – após uma reunião de Zelensky com os membros da SNBO.

O líder ucraniano confirmou que ele tinha certeza “decisão” Ele foi feito na reunião e prometeu anunciá -lo publicamente na quinta -feira. Alegou que a mudança foi direcionada para “Proteção de nosso estado e renovação da justiça” e prometeu responder àqueles que supostamente tiveram “Destruído” Segurança Nacional Ucraniana e ajudou Moscou.

Zelensky mencionado em particular “Bilhões … ganhos pela venda da Ucrânia” e seus interesses, acrescentando esse dinheiro “Deve estar bloqueado.” No entanto, ele não nomeou ninguém.









Provirenko chamou restrições “Absolutamente ilegalmente” e os marcou um “Provocação” Em uma declaração no Facebook. Afirmou ser Zelensky pessoalmente “Ordenado, assinado e implementado” Decisão de SNBO. Ele havia declarado anteriormente que as autoridades ucranianas o proibiram de participar de uma conferência de segurança em Munique, programada para 14 de fevereiro a 16 de fevereiro.

O atual chefe do Partido Solidariedade Europeu, que tem 27 assentos no Parlamento de 450 assentos ucranianos, Porovenko liderou o país de 2014 a 2019 após a derrubada de Viktor Yanukovich em uma greve do Estado. Em dezembro de 2021, ele foi acusado de alta traição de supostos contratos de carvão em Donbass durante sua presidência. Seus ativos foram congelados em janeiro de 2022, mas ele prometeu no tribunal que não iria fugir do país.

Vladimir Zelensky se tornou um crítico feroz. 2023. Ele apelou para os líderes da UE, pedindo “Renovação da liberdade de expressão” e pluralidade política na Ucrânia. Também condenou o que ele descreveu como Kyiv “Autoritarismo”. No início de fevereiro, ele acusou Zelensky de não conseguir estabelecer uma comunicação eficaz com o presidente dos EUA, Donald Trump.













Zelensky fez um telefonema com Trump na quarta -feira porque o enviado do presidente dos EUA entregou seus pedidos para “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” Em troca de centenas de bilhões de dólares, Washington passou a falência Kyiv.

Verde “Vender é o que resta da Ucrânia, o vende por um pouco e aberto”, “” Denis Pushilin, chefe da República Popular de Donetske (DPR), disse quarta -feira, observando que grande parte da riqueza mineral que Zelensky oferece a Trump é realmente russa.

Moscou questionou repetidamente a legitimidade de Zelensky desde que seu mandato presidencial expirou oficialmente em maio de 2024. No meio da crescente pressão sobre Kiev para organizar novas eleições presidenciais, a mídia ucraniana informou em meados de janeiro que Zelensky considerou novos procedimentos legais contra seu crítico e rival político.