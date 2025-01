Sanders pede à CBS para ‘dobrar’ no meio da demanda de Trump

O senador Bernie Sanders (i-Vt.) Pediu à CBS News que “fique” e não fosse resolvido no meio de uma demanda do presidente Trump para a edição da rede de uma entrevista com o ex-vice-presidente Harris.

“A CBS pode chegar a um acordo legal com Trump, porque ele não gostou de como uma entrevista de campanha com Kamala foi publicada. Na verdade? Se a CBS Cueva, a crença de que temos um meio independente protegido pela Primeira Emenda é prejudicado “, Sanders ditado Em uma publicação de sexta -feira em X.

“CBS: Ponte Alto. Apoie a Constituição ”, acrescentou.

No final de outubro do ano passado, Trump e sua equipe jurídica exigiram notícias da CBS durante uma entrevista de “60 minutos” que o programa fez com Harris no início daquele mês, alegando que eles o editaram para mostrar o ex -candidato presidencial do Partido Democrata sob um mais luz positiva.

A equipe do presidente busca US $ 10 bilhões nos danos ao processo apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, no distrito norte do Texas, alegando que “60 minutos” participou de “atos de eleição e partidário e eleitoral ilegal através da interferência de a distorção de notícias dos eleitores.

O porta -voz da rede disse que as reivindicações do candidato republicano contra “60 minutos” são “falsas”.

“A entrevista não foi manipulada; E 60 minutos não esconderam nenhuma parte da resposta do vice -presidente à questão em questão: “O porta -voz disse à Hill na época”.

O presidente e seus apoiadores aludiram a uma resposta que Harris deu em relação à guerra em Gaza que não apareceu na transmissão completa, mas foi escrita no relatório on -line. As redes de transmissão editam regularmente respostas e perguntas de âncoras por tempo, precisão e clareza.

A ABC News e seu apresentador George Stephanopoulos decidiram uma demanda por difamação contra Trump em meados de dezembro de 2024, emitindo um pedido de desculpas público e concordando em dar US $ 15 milhões para financiar a futura biblioteca presidencial de Trump. A demanda foi arquivada depois que Stephanopoulos em março, no início daquele ano, disse repetidamente durante um segmento que Trump foi encontrado “responsável pelo estupro” na demanda de E. Jean Carroll. O júri de Nova York descobriu que o presidente era responsável pelo abuso sexual sob a lei do estado, mas não pela violação.

Segundo os relatos, os executivos da Paramount, o proprietário da CBS, tiveram conversas internas sobre a solução da demanda com Trump, o Wall Street Journal relatado Há uma semana, citando fontes familiares com o assunto.

