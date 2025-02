Sanders: Trump presidindo o Kennedy Center ‘um pouco estranho’

O senador Bernie Sanders (I-VT.) Ele interrogou as intenções do presidente Trump depois de ser eleito presidente do John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

“Eu me preocupo que exista um verdadeiro, é um pouco estranho, um pouco estranho que o presidente dos Estados Unidos agora seja chefe do Kennedy Center”, disse Sanders ao Newsnation em entrevista na quinta -feira.

O senador de Vermont sugeriu que a medida era uma consolidação de poder sem preocupação com a cultura.

A decisão de Trump de eliminar 18 Biden designada pelo conselho do centro, incluindo o ex -presidente David Rubenstein, causou uma resposta paralisante, o que faz com que algumas celebridades funcionem de sua posição depois de se mudarem.

“Sabe, temos outras pessoas que sabem um pouco sobre cultura, talvez até mais do que o presidente”, disse Sanders.

“Mas o que está acontecendo claramente neste país neste momento, todos os dias, com (Elon) Musk, com o presidente Trump, é cada vez mais poder do que menos e menos pessoas, muitas vezes pessoas que têm grandes quantias de dinheiro”. agregar.

O presidente disse que usaria sua presidência para alterar as ações no palco sem ter participado de um no centro.

“No ano passado, o Kennedy Center apresentou shows de arrasto especificamente destinados à nossa juventude: isso vai parar. O Kennedy Center é uma jóia americana e deve refletir as estrelas mais brilhantes em seu estágio de toda a nação. Para o Kennedy Center, o It é melhor para vir ”, escreveu Trump em uma publicação social da verdade.

Após o anúncio, a presidente do centro, Deborah F. Rutter, anunciou sua partida.

“Como nossa própria democracia, a expressão artística deve ser alimentada, promovida, priorizada e protegida”, afirmou Rutter em comunicado.

“Não é um esforço passivo; de fato, não há um sinal mais claro da democracia americana no trabalho que nossos artistas, o trabalho que eles produzem e o direito inalienável do público de participar ativamente”.

