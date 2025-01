Sankranti Brahmotsavams começam em Srisailam

Sankranti Brahmotsavams no templo Sri Bhramarambha Mallikarjuna Swamy em Srisailam começou com uma nota religiosa no sábado (11 de janeiro).

As autoridades do templo fizeram preparativos elaborados para os Brahmotsavams, que continuarão até 17 de janeiro. Os Brahmotsavams são realizados duas vezes em Srisailam e atraem um grande número de devotos do estado e também dos estados vizinhos de Telangana e Karnataka. O templo e a cidade foram lindamente iluminados e rituais especiais e poojas foram realizados ao longo dos sete dias.

Os Brahmotsavams começaram com Yagasala pravesam de Lord Mallikarjunaswamy às 8h45, seguido por Ganapati pooja e Swasti Punyahvachanam. O evento principal das festividades, Brahmotsava Kalyanam, será realizado no dia 14 de janeiro.

O CEO do Templo, M. Srinivasa Rao, disse que as tribos locais Chenchu ​​​​foram convidadas para os Brahmotsavams. Os Chenchus ocupam um lugar especial no santuário de Srisailam, pois a comunidade considera a Deusa como sua filha e o Senhor como seu genro.

Enquanto isso, o tradicional ‘Bhogi Pallu’ (um ritual realizado para crianças no dia Bhogi) será realizado no dia 13 de janeiro no Akka Mahadevi Alankara Mandapam às 10h. Crianças menores de cinco anos podem participar do grande evento Bhogi Pallu. Os interessados ​​​​podem registrar seus nomes no escritório de relações públicas da cidade do templo antes das 17h do dia 12 de janeiro.

A administração do templo também está organizando competições de Rangoli para mulheres no dia 14 de janeiro. A competição acontecerá a partir das 7h30 nas ruas ao sul do templo Mada. Os interessados ​​​​devem registrar seus nomes junto às autoridades do templo no escritório do PRO antes das 17h do dia 13 de janeiro.