Sanremo 2025: 80. Setembro vencerá entre novos designs. A história da noite

23:49

Oitenta -cinco anos e não para ouvi -los. Iva Zonicchi aterrissa no Sanremo Festival para receber seu prêmio de carreira e deixa todos sem palavras com três músicas que lhe deram o título de uma artista feminina com várias vitórias no quadro de avisos: não pense em mim de 1967, não pense De mim de 1967, Zingarara de 1969, Olá querida, como você está? “O último é o menos bem -sucedido, talvez porque eu estava sozinho, sem homens”. A primeira participação no festival do IVA remonta a 1965 “e ninguém nasceu aqui ou suas mães”, diz ele e se vira para os mestres da orquestra. “Obrigado por me convidar, obrigado pelo preço – ele disse no final do show e retirou o preço das mãos de Piazzcio Piazzoli. Na época “. E se moveu, moveu -se:” Obrigado pelas flores … “, ele apertou um buquê de flores que foram entregues em suas contas.