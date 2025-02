Sanremo 2025, a segunda noite começa. No estágio de Biani Balti, Cristiano Maligioglio e Nino Frassica – Diretor

A segunda noite do Sanremo Festival começa com um novo designs: 4 artistas, duas semifinais. O que-junto com Carlo Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Besh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Peyote: Willie Peyote: Esta é uma linha 15 grandes que vão acalmar o palco esta noiteComo Carlo Conti anunciou na sala de imprensa.

E pela terceira vez, Ariston é um retorno: desta vez não como Damiano Dei Maneskin, um cinturão de pedra que venceu em 2021 e devolveu o convidado em 2023, mas como assim Damiano David.

