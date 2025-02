Sanremo 2025, é capa e duetos à noite. Benigni para Mattarella: “Orgulho de nos representar” – Diretor

22:05

“Saudações Blanca, espero que ele possa retornar a esta fase com serenidade assim que merece”. Carlo Conti diz que, depois de um dueto com um carro entre Topo Gigio e Mahmood, sobre as observações dos calafrios e envia um artista que assina as músicas Giorgia, Noemi e Iram este ano. A alusão está no episódio de 2023, quando Blanco chutou a decoração de flores no palco após sua apresentação com rosas.