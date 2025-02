Sanremo 2025, final: Ariston dança com toda a Itália, Cattelan e Marcuzzi com contas diretas

Tudo está pronto para as finais de Sanremo. Hoje à noite, na cena de Ariston, ao lado de Carlo Conti Assia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. “Em Ariston Bianca Balti, ele retorna, que fornecerá os prêmios que serão concedidos, e Mahmood, que verá um novo single”, anuncia Carlo Conti em uma conferência de imprensa em Sanrem.

“A administração do festival no futuro não é o objetivo com o qual cheguei a Sanrema”, diz Alessandro Cattelan. “Cheguei a um Festival After -Festival e experimento hoje à noite como uma discussão sobre a tese: é a última festa porque o espírito é divertido”, acrescentou. “A idéia de uma apresentação de Sanrema é uma bela medalha que precisa ser observada, mas não é uma meta que o força a acordar de manhã a ir trabalhar. Então, se isso acontecer, é lindo ”, ele enfatizou.

“Mais do que entusiasmado, estou feliz por estar aqui. Estou em Ariston. Depois de 2 anos em frio e geada fora do teatro, Carlo me protegeu. Ajudá -lo a celebrar este momento incrível ”. Disse Alessia Marcuzzi, Em uma conferência de imprensa no Sanremo Festival.

O recorde histórico para a penúltima noite no Sanremo Festival: 70,8% concentrado ontem pela corrida de capa é a média mais alta da era da auditoria. Embora em relação à única visão da televisão tradicional, a média seja de 70,4%: o recorde anterior foi um do Festival de Amadeus, que no ano passado atingiu 67,8%na quarta noite.

O pico dos valores absolutos durante a noite de capa foi alcançado às 21:57, com 18 milhões de espectadores para o desempenho de Serena Brancale e Alessandra Amorosos Com se eu não te levar de Alicia Keys. Pico na participação de 1,24, com 76,1% atingidos durante o anúncio dos vencedores da noite, Giorgia e Annalisa com Skyfall