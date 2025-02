Sanremo 2025 No início, a mensagem do papa: “Instrumento musical da paz”. Noa e Mira Awad cantam “Imagine”. Ciclone Jovanotti Alla Ariston – direto

O festival Sanremo começa na primeira noite. 29 grandes nomes na corrida nesta noite se apresenta, à noite que vê como Superospite Jovanotti.

Sanremo no começo com uma homenagem a Ezio Bossso



“Lembre -se de que a música como a vida pode ser feita de uma maneira: juntos”. O BOSSO EZIO, que participou de 2016, será lançado pelo Sanremo Festival.

Conti: “As contas voltarão e eu voltei”. Em seguida, pule o som ao abrir



“Boa noite, seja bem -vindo e chegou à 75 edição do Sanremo Festival. As contas estão retornando e retornando ”. Carlo Conti, em seu quarto comportamento após 2015, 2016 e 2017, abriu o festival de Sanremo e também se lembrou do “trabalho incrível de Amadeus e Baglioni” que o precedeu.

Imediatamente após a saudação de Carlo Conti, O som do festival foi ignorado por alguns momentos Durante o discurso do diretor artístico. O problema foi resolvido depois de um tempo.

Gaia abre grandes nomes no Sanremo Festival



Gaia abre um grande nome no Sanremo Festival: é o primeiro a subir no palco de Ariston com uma música que eu chamo, eu chamo você.

Gerry Scotti com uma gravata: “Você me fez sentir importante”



Elegante em um smoking como gravata incomum, Gerry Scotti entra no palco de Ariston entre aplausos públicosEle apresentou Carlo Conti, que diz: “Ele dá um presente à Itália hoje à noite”. “I Love You”, Face MediaSet começa, com sua estréia absoluta no festival, em uma das raras performances no RAI1.

“Obrigado Carlo, não vamos falar muito, mas temos que dizer algumas coisas na cara: obrigado, porque com sua pessoa, seus co -trabalhadores, todos os funcionários de Sanremo e Rai, embora sempre tenhamos vivido em nome da simplicidade , você se sentiu importante “. Então o primeiro lançamento: “Oh mãe, é do oratório que eu sonhei com ele”: é no Rkomi que mostra o peito nu debaixo da jaqueta. “Minha mãe sempre disse, dê uma camisa médica” é o conselho de Scotti. Em seguida, saudações Pippo Baudo: “Ele nos observa, chamado”.

Noemi desce as escadas que ajudam Carlo Conti



Carlo Conti vai ajudar Noemi, que tem algumas dificuldades em sua longa sirene negra com um longo trem branco. O maestro dá seu braço e juntos ela deixa cair a temível escada de Ariston.

Aparência cintilante Clerica, lágrimas para Frizzi



Carlo Conti e Gerry Scotti usam óculos escuros, “como um soldador” para apresentar Antonella Clerice, “irmã no verdadeiro sentido da palavra”, diz um diretor de arte que, como prometido, mostra o vestido brilhante de preto e prata “mostrando Fora do vestido brilhante de preto e prata. Quem através da transparência permite que você veja suas pernas. “Eu nunca te vi tão sexy”, diz Conti para “A mulher que apresentou o maior festival de Sanremo”. “Estes são os mais recentes cassetes”, responde Clerice.

A ironia então se retira para as emoções Lembrando Fabrizio Frizzi: “Se ele ainda estivesse conosco, ele seria um quarto amigo, ele é realmente um grande amigo conosco”, diz Conti, enquanto no fundo ele ouve um amigo de Frizzi. Antonella Clerice chora, saudações a Carlott Manton, uma viúva de um condutor, sentado na platéia.

Ovação permanente para Simone Cristicchi



Após a interpretação de “When You Are Little”, que permaneceu ondas do teatro Ariston para Simone Cristicchi. O artista foi movido, lágrimas também no rosto de alguns telespectadores emoldurados na platéia.

Mensagem de Pope em Sanrem: “Instrumento musical da paz”



“A música é beleza, é um instrumento de paz, é uma linguagem que todas as pessoas falam para alcançar o coração de todos podem ajudar a coexistência das pessoas”. O Papa Francisco diz isso em uma mensagem de vídeo enviada ao Sanremo Festival.

Após a mensagem do papa resistiu à ovação do público de Ariston. Antes da apresentação de Noa e Mira Awad nas notas “Imagine”, Carlo Conti lançou a mensagem da paz registrada pelo papa no festival.

Noa e mira: “Vamos voltar à celebração do verdadeiro acordo de paz”



Ovação em pé Apenas aquele mirad mirawed No Sanreme Theatre após a interpretação de dois votos de John Lennon. Mensagem de solidariedade: Mira Palestiniana, Israelense Noa, com o fim da esperança de paz no Oriente Médio.

“Nós, artistas, não temos tarefas para descrever a realidade, mas imagine o que queremos criar. Queremos que toda a família humana viva com segurança, imagine prosperidade e reconciliação e que em um ano retornaremos à celebração de um verdadeiro acordo de paz. . Essas são frases, em italiano que Noa e Mira Awad adicionaram à sua versão do Imagine.

Willie Peyote, no comediante Stand Up Luca Ravenna



Surpreenda durante Willie Peyote. No palco de Luca Raven, levante um comediante com números recordes e um amigo Willie Peyote, que bateu entre os coros da orquestra durante a apresentação, mas não agradecemos uma revelação muito rápida. Algas Blink, mordaça de situações, o único momento que espalha os cartões da nota cômica para o desempenho de cor de Willie Peyote.

Ciclone Jovanotti com bateria, Sanremo como Bollywood



Tamburi nas ruas, no porto, no Forte Santa Tecla, nas varandas das casas: Cyclone Jovanotti está desmoronando de Sanremo, os tons do umbigo do mundo. Ele entra no teatro acompanhado por 10 dançarinos de Bollywood, depois com o maior show ao longo do Big Bang, que já está na platéia, explicou um público louco. O tempo do beijo na filha de Teresa na plataforma e Yov, todo vestido de ouro, já está no palco, pois a mistura de I Love You, Baby, Of Of Air, para você.

Gianmarco Tamberi: “Vejo você em Los Angeles 2028”



“Vejo você em Los Angeles 2028”. Isso foi anunciado por Gianmarco Tamberi, o campeão olímpico de salto acima, um convidado no palco de Ariston no Sanremo Festival, negando rumores sobre seu possível retiro das competições. “Foi muito difícil meses depois de Paris, porque se você tentar perseguir a meta, o toque e o destino, você usa o chão debaixo dos pés, perderá a confiança e a coragem de voltar ao jogo”, acrescentou Ticki no Black Tuxedo , ao lado de Jovanotti e Carlo Conti. “No que diz respeito à minha carreira, a vitória não mudou, mas a vontade de tentar novamente. Vejo você em Los Angeles 2028 ”, concluiu, organizando outras Olimpíadas.

