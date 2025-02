Sanremo 2025: O poder de Bianca Balti ilumina o festival, Damiano Excesses

Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro, Lucio Corsi: são os cinco primeirosem ordem aleatória, segunda noite do festival Sanremo, Na base de Al Um julgamento de uma televisão e um júri de rádio.

À noite iluminada por entusiasmo e força Bianca Balti Isso mostra as cicatrizes da doença e o intenso desempenho de Damian David, que presta homenagem a Lucio Dalla.

Um programa que flui rapidamente, liderou com um corredor de maratona, rei Carlo Conti, depois de passar em um teste de estréia com cores voadoras: 12,6 milhões de espectadores e 65,3% da participação, com a bênção do público em geral.

Um tiro em preto e branco, uma jaqueta preta com um mega arco de cetim, um ex -vocalista Maneskin sela seu ponto de virada romântico com a interpretação da felicidade de Dally. Com ele no palco Alessandro Borghi e seu sobrinho, Little Vittorio Bonvincini, que se mudou. “Eu tenho que agradecer a Damiano por esta música incrível e me forçou a viver com meu incrível talento. Vittorio parecia para nós que o homem certo representa essa passagem da sonolência ao encontrar a felicidade, uma sensação dessa música, que é dedicada a jovens, muito jovem “,” para as gerações futuras “, disse os relatos. Então Damiano canta seu coração nascido : namorada onde Cameron também aplaudiu na platéia.

Ariston acende na entrada Bianca Balti. “Eu não vim para os doentes, mas para celebrar a vida”, explicou ele à imprensa. O sorriso está aberto, risos espontâneos, cabeça pós -química e penas, lurex e miçangas deixam as cicatrizes de intervenções sofridas. “O que você gosta em você?” “Tudo”, diz a supermodelo. E quando o diretor artístico diz: “Você é um exemplo para as mulheres, forte”, “nós, mulheres, sempre somos um ótimo exemplo para os homens”.

Fiel à sua aparência extravagante, CRISTIANO MALGIOGLIO As escadas descem com vestidos pretos e vermelhos, enormes esculturas e contração de um véu de “50 metros” de comprimento. O enorme arco vermelho, que envolveu as pessoas ricas e pobres no ano passado, aparentemente realizou uma escola. “É tão bom estar aqui, em 50 anos de carreira em que tive a sorte de trabalhar com os mais velhos, não sei se é um presente, talvez por todas as coisas que fiz, eu mereci, obrigado Carlo, obrigado Rai ”, diz entusiasta.

Também Nino Frassica Ele faz ele mesmo. Elegante em fumar, mas com um tufo preto para Malglia: “Senhores e senhores, vence … você sabe desde novembro”, piadas cômicas da Siciliana antes do “aticilbup”, ou melhor, gire a folha, anunciando. E então ele garante: “No momento, existem italianos que olham para o festival, 119 %”, antes de mudar – seu próprio caminho – objetivos entre “freiras, cavalos, Antonio Canavaciolo, névoa em Val Padana e parabéns à transmissão” O aniversário: “Hoje tenho 39 anos, 9 meses e 18 dias desde minha estréia em Rai com os da noite” começará a biografia de Maligioglio: “Este livro será um filme, camisa, perfume e licor” Vespa: “Ele quer apresentar o livro”.

Vai encantar o pequeno Alessandro Gervasi, Que, aos seis anos de idade, toca piano – o banquinho é muito alto, os pedais Peppino di Capri, um artista a quem ele dá o rosto quando criança no homônimo RAI1, inatingível. Com a sinceridade de sua idade, ele segura um pouco e as contas que perguntam se ele quer ficar simplesmente: “não”.

Quinze grandes shows grandes em Ariston: Eu queria ser um Lucio Corsim difícil, defendendo Simone Cristicchi e determinação dolorosa para a mãe doente quando você é pequeno. Mas quando Giorgia se levanta ao palco com cuidado para mim, não há ninguém para ninguém: ele voa em uma voz, a interpretação é superlativa. Rocco Hunt também competiu com a energia de mil votos, as penas de Allo esquecidas às 7, Kolors caça o novo slogan com você, Serena Brancale, com uma vaga estonteante em anema e núcleo, fedez de impacto com batedores, Francesco Michielin (que é No final da performance, moveu -se) com a lama no paraíso. E então Marcella Bella, Besh, Achille Lauro, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

No início da noite dos novos designs: as finais serão um homem, entre Alex Wys com Rockstar e setembro com vértebras. Piadas Vale LP e Lil Jolie, que sugerem me dizer o quanto você está pronto para fazer amor (e criar uma mensagem contra a violência, levantar dois sinais com a palavra “se eu não sou) e não posso) e Maria Tomb. , com adeus (eu quero uma boa vibração). Todos os quatro semi -finalistas participarão da turnê mundial Sanremo Giovani, que é afetada por Montreal, Toronto, Miami, Nova York e Chicago desde maio.

Reprodução reservada © Copyright ANSA