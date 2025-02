Sanremo 2025: O poder de Bianca Balti ilumina o festival, Damiano Excits. Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi entre os cinco primeiros

21:33

As emoções permeiam Ariston. Na versão solo, Damiano David presta homenagem a Lucio Dalla com uma versão intensa da felicidade. A tela em preto e branco, olho, público em silêncio estrito, Damiano – animado e elegante, com luvas pretas adequadas – deu sua voz com sua voz de 1988. “Mamãe, obrigado”, disse ele com um sorriso, dissolvendo a tensão. No palco com ele Alessandro Borghi com seu sobrinho Vittorio Bonvicini, que gritou no final do show. “Eu tenho que agradecer a Damiano – o ator disse – porque ele me deu a oportunidade de testemunhar ao vivo com seu incrível talento. Também queríamos Vittorio, porque ele é a pessoa certa que representa a transição do estado de sonolência em encontrar a felicidade é uma música dedicada aos jovens ”.