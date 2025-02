Sanremo, conferência de imprensa. Registro de ações históricas, RAI: ​​”AUTABILIDADE INCRÍVEL”

O recorde histórico para a penúltima noite no Sanremo Festival: 70,8% concentrado ontem pela corrida de capa é a média mais alta da era da auditoria. Embora em relação à única visão da televisão tradicional, a média seja de 70,4%: o recorde anterior foi um do Festival de Amadeus, que no ano passado atingiu 67,8%na quarta noite.

O pico dos valores absolutos durante a noite de capa foi alcançado às 21:57, com 18 milhões de espectadores para o desempenho de Serena Brancale e Alessandra Amorosos Com se eu não te levar de Alicia Keys. O topo da parte de 1,24, com 76,1% atingido durante o anúncio dos vencedores da noite, Giorgia e Annalisa com Skyfall.

“Rai propôs uma noite superlativa por arte e qualidade musical, concedida por uma audição incrível Isso – graças ao maravilhoso trabalho de Carlo Conti e toda a equipe da RAI – entrará na história da televisão. Além do fato de que o retorno de Benigno a Rai, fortemente desejável, representa todo o poder atraente desta grande sociedade. ”

Reprodução reservada © Copyright ANSA