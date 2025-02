Sanremo, Conti: ‘Hoje à noite Benigni para Ariston’

Roberto Benigni abrirá o Sanremo Festival esta noite. Carlo Conti anuncia isso. “Um sonho se tornou realidade para mim.”

“Eu sempre o convidei para meus três festivais anteriores. Abrimos o festival com ele esta noite. Ele cumprimentará o público, com sua alegria, seu entusiasmo. Ele me disse que teria que anunciar ”, acrescentou Conti Conti, deixou a conferência de imprensa ir e encontrá -lo.

Em Sanremo, algumas performances inesquecíveis de Robert Benigni estão interconectadas na televisão que entraram nos anais do festival. Aquele que anunciou hoje Carlo Conti na quarta noite de Sanremo Sexto.

Ele foi o primeiro em 1980 em 1980: nesta edição, Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi se juntaram à liderança. Seu longo beijo na atriz, o hino para libertar amor, sentir.

Em 2002, com Pipp Baud, 20 milhões de espectadores (70%) com um monólogo, no qual ele leu o julgamento universal na chave política, mas o convidado permaneceu famoso pelo “toque” de Pippo.

A entrada mais incrível do palco é a entrada de 2011: Locador e ‘Gianni Morandi e Benigni entram em cena em um cavalo branco, em 2020: em Ariston, o vencedor do Oscar traz os continentes dos continentes, voando alto entre os bíblicos Alegorias.

Sua última participação desde 2023 com Amadeus para comemorar 75 anos da Constituição, em conjunto com a chegada entre o público do presidente da República Sergio Mattarella, que nunca aconteceu em Sanrem. Era um monólogo honesto cheio de afeto e admiração pelo papel.

Amanhã O palco do festival Sanremo também será Alberto Angela E Vanessa Scaler.

Para a última noite Também é esperado Alessia Marcuzzi E Alessandro CattelanComo co -fundadores, juntamente com o Carlo Conti, o jogador da Fiorentina, Edoardo Bove, DJ Gabry Ponte, que abre a noite. Portanto, a cena de Suzuki é esperada, enquanto em conexão da costa do funk do planeta toscano.

Na terceira noite do Sanremo Festival em Carlo Conti, em média, em termos do público em geral – por 10 milhões de 700.000 espectadores iguais a 59,8% da participação.

A segunda noite do festival foi dada – sempre em termos do público em geral, ou seja, o cálculo de uma visão ao vivo em PC, smartphones e tablets – em média 11,7 milhões de espectadores iguais a 64,5%; O primeiro coletou 12,6 milhões iguais a 65,3% da participação. Em 2024, no entanto, a terceira noite do festival marcou – com base em dados de auditoria, que se referiam apenas ao uso tradicional de televisão – 10 milhões de mil espectadores com 60,1%.

Cucciari: “Bubble do festival? Vou tentar trazer



“Se eu enviei um beijo para Meloni? Eu o enviei com os braços de Elodie ”: Ele responde com essa piada na sala de imprensa em Sanrem, Geppi Cucciari, Dedutivo comum na terceira noite do festival. O legado irônico é para a declaração das elodias nos últimos dias: “Eu não votaria em Giorgia Meloni, mesmo que eles cortassem meu braço”.

“Estou em Rai há muitos anos e fiz muitas coisas: o tempo todo com a sociedade, tive um relacionamento que é uma maneira diversificada: venho de outro RAI, que é Rai3, muito bem, você sabe a diferença entre Rai1, Rai2 e Rai3 Estou muito satisfeito com o público que vem na quinta -feira para seguir os cenários maravilhosos é um desafio diferente ”. Geppi Cucciari diz isso respondendo àqueles que perguntam a ela, em uma conferência de imprensa em Sanrem, como colocar a “bolha” do festival. “Quando você aceita um convite de um diretor de arte – explica a atriz – é você quem entra no mundo dela, não excede que você nos traga alguns dos seus … há muito cheios e vazios que podem ser cheios de talento e um confia os dois. Quanto à comparação com Robert Benigni, que abre hoje à noite, ele enfatiza: “Eles não me comparam com Robert Benigni, é único. Ele não é um comediante incrível, se ele faz um presente ”.

